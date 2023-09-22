Ивич о Галицком: «Когда его футболисты вырастают в цене на 20 процентов за полгода, владелец клуба может быть удовлетворен»

Владимир Ивич считает, что Сергей Галицкий доволен «Краснодаром».

После 8 туров «быки» возглавляют таблицу Мир , опережая идущий вторым «Зенит» на одно очко.

«Мы часто общаемся с Галицким после матчей, но мне как тренеру будет неправильно рассказывать, доволен ли владелец клуба нашей игрой. Если он сам об этом скажет, то нет проблем...

в любой момент может высказывать мнение по поводу игры «Краснодара», которым он владеет. Он создал этот клуб, он его развивает, он за все платит. И я уважаю то, как он видит футбол, и чего он хочет.

Нравится ли ему то, как мы играем? Думаю, когда его футболисты вырастают в цене на 20 процентов за полгода, владелец клуба может быть удовлетворен. У нас есть игрок, который три месяца назад стоил три миллиона евро, а сейчас он стоит пять-шесть», — сказал главный тренер « ».

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