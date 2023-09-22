Ивич о Галицком: «Когда его футболисты вырастают в цене на 20 процентов за полгода, владелец клуба может быть удовлетворен»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Сергей Галицкий Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Ивич считает, что Сергей Галицкий доволен «Краснодаром».

После 8 туров «быки» возглавляют таблицу Мир РПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на одно очко.

«Мы часто общаемся с Галицким после матчей, но мне как тренеру будет неправильно рассказывать, доволен ли владелец клуба нашей игрой. Если он сам об этом скажет, то нет проблем...

Галицкий в любой момент может высказывать мнение по поводу игры «Краснодара», которым он владеет. Он создал этот клуб, он его развивает, он за все платит. И я уважаю то, как он видит футбол, и чего он хочет.

Нравится ли ему то, как мы играем? Думаю, когда его футболисты вырастают в цене на 20 процентов за полгода, владелец клуба может быть удовлетворен. У нас есть игрок, который три месяца назад стоил три миллиона евро, а сейчас он стоит пять-шесть», — сказал главный тренер «Краснодара».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barsa! bolshe chem klub
Клуб занимает первое место в РПЛ.
Интересно кто задал Ивичу вопрос: доволен ли владелец клуба вашей игрой?
Я как охранник магазина "Магнит" думаю более интересующий вопрос бы задал, чем этот журналюга.
И тренеру даже как то неудобно отвечать на такой вопрос, да и не отвечать тоже некрасиво.
По мне Галицкий, один из самых ярых энтузиастов, переживающий за футбол
+31
-2
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nurlan-zenit
Ответ bestvideox
Объяснение в сторону бизнеса и наращиванни активов стоимости игроков, а как же результаты? Команда на данный момент идёт на первом месте...
Я думаю, что результат это 1 место по итогам сезона, и тренер понимает, что сейчас 1 место совсем ничего не значит, поэтому рассуждает очень даже грамотно.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Slavnov
Ответ Remy Cabella
Никаких миллионов они еще не принесли, это фантомные цифры, никто не продан пока
Один игнатьев 7 млн евро,плюс шапи,процент от фомина,вместе с арендами,комличенко,адамов из сочи,жигулев из нн,только на вскидку,а еще масса ребят есть,уткин еще 2.5 млн евро
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Slavnov
Академия работает,а это самое главное,сколько там принесли денег выпускники академии,миллионов 10-20,а сколько в основном составе играет,выпускников,один сафонов 10-15 млн,как бизнес модель краснодар уже себя оправдал,плюс стадион полон,народ ходит,это самое главное для галицкого
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Клуб занимает первое место в РПЛ. Интересно кто задал Ивичу вопрос: доволен ли владелец клуба вашей игрой? Я как охранник магазина "Магнит" думаю более интересующий вопрос бы задал, чем этот журналюга. И тренеру даже как то неудобно отвечать на такой вопрос, да и не отвечать тоже некрасиво. По мне Галицкий, один из самых ярых энтузиастов, переживающий за футбол
Галицкий много раз говорил - ему важно не столько то, какое место команда занимает, и есть ли у неё трофеи (он допускает, что их и не будет), сколько то, чтобы команда играла в атакующий и зрелищный футбол.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barsa! bolshe chem klub
Ответ Ярик01
Игра и результат разные вещи. Можно быть недовольным игрой и при хорошем результате. Хотя охранникам пятерочки понять это может и сложно
Вы не путайте "Пятёрочку" с "Магнитом".
Это для моей самооценки очень важная деталь. Куда нам простым до вас.
олигарх вы наш😅🤭.

р.с. вы даже не поняли почему я написал "Магнит". Пойщите в Гугле. Кто владелец "Магнита". Сразу наступит просветление.
Удачи вам и добра
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Вы не путайте "Пятёрочку" с "Магнитом". Это для моей самооценки очень важная деталь. Куда нам простым до вас. олигарх вы наш😅🤭. р.с. вы даже не поняли почему я написал "Магнит". Пойщите в Гугле. Кто владелец "Магнита". Сразу наступит просветление. Удачи вам и добра
Я и так помню, что основной владелец Винокуров, что зять Лаврова, что мне гуглить.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Remy Cabella
Ответ Slavnov
Академия работает,а это самое главное,сколько там принесли денег выпускники академии,миллионов 10-20,а сколько в основном составе играет,выпускников,один сафонов 10-15 млн,как бизнес модель краснодар уже себя оправдал,плюс стадион полон,народ ходит,это самое главное для галицкого
Никаких миллионов они еще не принесли, это фантомные цифры, никто не продан пока
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bestvideox
Объяснение в сторону бизнеса и наращиванни активов стоимости игроков, а как же результаты? Команда на данный момент идёт на первом месте...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tigo_Volchara93
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Вы не путайте "Пятёрочку" с "Магнитом". Это для моей самооценки очень важная деталь. Куда нам простым до вас. олигарх вы наш😅🤭. р.с. вы даже не поняли почему я написал "Магнит". Пойщите в Гугле. Кто владелец "Магнита". Сразу наступит просветление. Удачи вам и добра
Не реагируйте на этого ярика 💩
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Simplicissimus
Ответ SMART789
У Спартака цифры лучше по молодежи, трофеев даже за 10 лет больше, а заполняемость всегда надо оценивать в связке с ценой билетов
Тем не менее, "лучшая академия страны" клепает всяких пуцько и рассказовых, а если еще справедливо признать влажными историями мясные сказки формата "Сычев, перешедший в 18 или Пав трансфернувшийся из Ротора в 21 - наши воспитанники", король не просто голый, он обмазан смазкой и привязан к кровати)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий