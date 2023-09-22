Владимир Ивич: «Никто не может указывать мне, какого игрока выпустить на поле. Если такое произойдет, меня в «Краснодаре» не будет»

Владимир Ивич рассказал о независимости на посту главного тренера «Краснодара».

«Никто не может указывать мне, какого игрока выпустить на поле, потому что если такое произойдет, меня в «Краснодаре» не будет. В тот же день я скажу: «Пока-пока! Чао!» Это не для меня.

Это было моим условием с самого начала работы, ведь я несу ответственность за команду. Да, мы можем обсуждать что-то с руководством, с помощниками, но в конце концов это будет мое решение.

Моя цель — выиграть матч наилучшим из способов», — сказал главный тренер « ».

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