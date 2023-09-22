Владимир Ивич: «Никто не может указывать мне, какого игрока выпустить на поле. Если такое произойдет, меня в «Краснодаре» не будет»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Сергей Галицкий Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Ивич рассказал о независимости на посту главного тренера «Краснодара».

«Никто не может указывать мне, какого игрока выпустить на поле, потому что если такое произойдет, меня в «Краснодаре» не будет. В тот же день я скажу: «Пока-пока! Чао!» Это не для меня.

Это было моим условием с самого начала работы, ведь я несу ответственность за команду. Да, мы можем обсуждать что-то с руководством, с помощниками, но в конце концов это будет мое решение.

Моя цель — выиграть матч наилучшим из способов», — сказал главный тренер «Краснодара».

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13 комментариев

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N. Vidich
Я недавно писал что Ивич самый адекватный тренер в РПЛ за долгое долгое время. Не лучший, но самый адекватный.
Мне еще тогда написали сто ещё Личка. В принципе могу согласиться.
Но Ивич явно гнёт свою линию, причём знает и куда, и зачем.
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Никита Самарин
Как и любого уважающего себя тренера.
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Tun
эта легенда про то, что Галицкий выбирает состав, уже порядком надоела, все тренеры во время работы и после увольнения об этом говорят, хватит уже журналистам раздувать
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avd16
Ответ Alex8007
Пффф, кем он себя возомнил? В следующем туре зенит уверенно станет первым, а ещё через пять Туров Краснодар на свое законное пятое место упадёт
что значит кем он себя возомнил? главным тренером команды, кем он собственно и является, он в интервью четко дал понять что он отвечает за команду, ему и решать
+6
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Rus Donskoy
хорошо, простите нас пожалуйста...
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DenisO
Ответ всем, кто пишет, что состав Краснодара определяет не тренер👌
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dimamak10
После этой новости вспомнил про Илюшу Садыгова, принял участие в 6и играх из 10и пока без результативных действий
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jeckk
Красавчик. Так держать. Быки сейчас смотрятся, хоть и туземцев 7 чел в составе. А раньше вектор был направлен на своих, доморощенных
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инок
Ну наконец-то Краснодару повезло с тренером. Команда собрана из хороших игроков, если этот состав Галицкий сохранит до весны, то за медали быки поборются обязательно.
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tankist231
Поставь Иванова на игру, ладно, но это будет мой выбор))
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