«Удел Миранчука — выход со скамейки, причем не в роли приоритетного запасного». Редактор Zona Mista о хавбеке «Аталанты»

Главный редактор Zona Mista высказался о хавбеке «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Многие удивились, что Миранчук в итоге остался в «Аталанте», но с сожалением предположу, что дело здесь не в том, что Гасперини вдруг резко изменил свое отношение к футболисту, которого он до этого считал стопроцентным резервистом.

Я с большой симпатией отношусь к Алексею с первых дней его пребывания в «Аталанте», да и все остальные, уверен, скажут в Бергамо то же самое. Но вот с футбольной точки зрения Миранчук, обладая талантом и незаурядной техникой, не смог себя проявить в полной мере. Он проиграл конкуренцию в первые два сезона, а сейчас вновь видится лишь резервистом.

Как я понимаю, Миранчук остался в «Аталанте» только потому, что клуб не смог договориться с «Торино» о новой аренде или продаже Алексея, а других конкретных предложений по россиянину, видимо, не было. В самый последний момент в тот же «Торино» ушел в аренду форвард Сапата, а малиец Туре, как известно, вряд ли вернется в строй раньше января. В заявке «Аталанты» осталось свободное место, которое и занял Миранчук.

Миранчук пропустил из-за травмы немалую часть предсезонной подготовки, он не принимал участия в тренировочных матчах. Ему объективно трудно рассчитывать на что-то серьезное.

Вот на начало декабря у «Аталанты» намечен матч 1/8 Кубка Италии. Там у Миранчука есть шанс выйти в стартовом составе — с учетом сумасшедшего графика команды. Ну, а в остальном его удел — это, похоже, выход со скамейки, причем не в роли приоритетного запасного. Во всяком случае, на сегодня ситуация объективно видится именно такой.

Миранчук появился в конце встречи [с «Фиорентиной» – 2:3] и расположился справа. Он пытался предлагать себя, но до чужих ворот не добирался. Однажды у него едва не получился хороший проникающий пас, который мог привести к выходу партнера один на один.

Наше издание поставило ему оценку 5.5. Давайте пока сделаем скидку на то, что Алексей после травмы, к тому же у него давно не было игровой практики», – сказал Эудженио Соррентино.

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