«Удел Миранчука — выход со скамейки, причем не в роли приоритетного запасного». Редактор Zona Mista о хавбеке «Аталанты»

Теги Аталанта серия А Италия Алексей Миранчук Футбол

Главный редактор Zona Mista высказался о хавбеке «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Многие удивились, что Миранчук в итоге остался в «Аталанте», но с сожалением предположу, что дело здесь не в том, что Гасперини вдруг резко изменил свое отношение к футболисту, которого он до этого считал стопроцентным резервистом.

Я с большой симпатией отношусь к Алексею с первых дней его пребывания в «Аталанте», да и все остальные, уверен, скажут в Бергамо то же самое. Но вот с футбольной точки зрения Миранчук, обладая талантом и незаурядной техникой, не смог себя проявить в полной мере. Он проиграл конкуренцию в первые два сезона, а сейчас вновь видится лишь резервистом.

Как я понимаю, Миранчук остался в «Аталанте» только потому, что клуб не смог договориться с «Торино» о новой аренде или продаже Алексея, а других конкретных предложений по россиянину, видимо, не было. В самый последний момент в тот же «Торино» ушел в аренду форвард Сапата, а малиец Туре, как известно, вряд ли вернется в строй раньше января. В заявке «Аталанты» осталось свободное место, которое и занял Миранчук.

Миранчук пропустил из-за травмы немалую часть предсезонной подготовки, он не принимал участия в тренировочных матчах. Ему объективно трудно рассчитывать на что-то серьезное.

Вот на начало декабря у «Аталанты» намечен матч 1/8 Кубка Италии. Там у Миранчука есть шанс выйти в стартовом составе — с учетом сумасшедшего графика команды. Ну, а в остальном его удел — это, похоже, выход со скамейки, причем не в роли приоритетного запасного. Во всяком случае, на сегодня ситуация объективно видится именно такой.

Миранчук появился в конце встречи [с «Фиорентиной» – 2:3] и расположился справа. Он пытался предлагать себя, но до чужих ворот не добирался. Однажды у него едва не получился хороший проникающий пас, который мог привести к выходу партнера один на один.

Наше издание поставило ему оценку 5.5. Давайте пока сделаем скидку на то, что Алексей после травмы, к тому же у него давно не было игровой практики», – сказал Эудженио Соррентино.

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10 комментариев

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Demedieu
думаю, дело в агенте Миранчука. крайне непрофессиональная работа. своего клиента можно и нужно не только в Торино предлагать, но и в другие чемпионаты и команды и делать это активнее. так просидит Леша еще сезон, а там уже и 30 лет не за горами и на хер он кому-то нужен кроме РПЛ
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Артем Русанов
Он наверно уже в Италии прижился, но если хочет расти , нужно оторвать жопу и менять чемпионат, не пошло там у него
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medraiz
Ответ Артем Русанов
Он наверно уже в Италии прижился, но если хочет расти , нужно оторвать жопу и менять чемпионат, не пошло там у него
что за бред, игроки сидят в РПЛ - надо уезжать, он уехал, теперь снова должен менять чемпионат, а с чего вдруг?
В прошлом сезоне все было очень неплохо в Торино, не его вина, что не договорились, да и где гарантии, что в другом чемпионате будет легче или будут предложения? Леха молодец, сейчас видно на примере брата, что он делал все правильно и явно не заслуживает вот таких комментариев про "оторвать жопу"
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Ярик01
Ответ Борис Энгельгардт
Гасперини конечно тот ещё фрукт, ни себе ни людям
То есть Сапату в аренду отпустил, а неоценненного Лешеньку гнобит?
Надо понять, что на него спроса по зарплате / качеству нет, особенно учитывая, что 7 временных отрезков на травме сидел за последние полтора года.
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Step_up
Ответ Артем Русанов
Он наверно уже в Италии прижился, но если хочет расти , нужно оторвать жопу и менять чемпионат, не пошло там у него
Дело в том, что Миранчук попал в команду, которая не очень ему близка ему по стилю. Наибольшую часть карьеры он играл в Локо с тренерами, выстраивающими игру контратакующую игру с минимальным владением (Сёмин, Николич и т.п.). В Италии из топ-10 сейчас мало кто играет в такой футбол. Разве что нынешняя Рома с Жозе, но там есть Дибала, который даже сам не всегда выходит в основе. Торино, кстати, тоже больше про владение и там Лёха тоже не всегда блистал... Не знаю, может есть подходящие команды из нижней части таблицы?
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