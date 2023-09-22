Лионель Месси: «Не думал о том, что буду делать по завершении карьеры. Больше всего я хочу играть, мне повезло, что я занимаюсь любимым делом»

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

Лионель Месси ответил на вопрос о том, чем займется по завершении карьеры.

«Я не думал о том, что буду делать после завершения карьеры. Я и не хочу думать об этом, потому что хочу продолжать получать удовольствие от того, чем я занимаюсь.

Я сделал важный шаг, покинув Европу и приехав сюда, но я не хочу думать о следующем шаге, а скорее хочу наслаждаться настоящим как можно больше, потому что больше всего я хочу играть.

Мне повезло, что я занимаюсь любимым делом, мне нравится это делать, и хотя сейчас у меня есть обязанности и цели, я занимался этим с самого детства, и мне нравится это делать.

Что я буду делать? Я не знаю, мне нравится все, что связано с футболом, мне нравится работа с детьми, преподавание, работа спортивным директором, но я не знаю, с чего начну», – сказал нападающий «Интер Майами» в интервью OLGA.

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12 комментариев

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athlete
любимая работа, отличная зарплата, красивая жена, милые дети, верные друзья - что ещё нужно для полного счастья?
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bubareska
Ответ athlete
любимая работа, отличная зарплата, красивая жена, милые дети, верные друзья - что ещё нужно для полного счастья?
Хорошее здоровье свое и близких. Но в случае с Лео уже ничего, у него есть для полного счастья всё и даже больше
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Green grass
Будет играть, но уже в фифу
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Дворовый футболист
Ответ Vinnipukh Vinni
Выиграть Кубок мира )
В чем смысл твоего коммента?
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kos.vohrt
Ответ Великий Алонсо
Месси ничего больше и не умеет, там интеллект как у воробья, все что он может это пинать мячик
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