Лионель Месси: «Не думал о том, что буду делать по завершении карьеры. Больше всего я хочу играть, мне повезло, что я занимаюсь любимым делом»

Лионель Месси ответил на вопрос о том, чем займется по завершении карьеры.

«Я не думал о том, что буду делать после завершения карьеры. Я и не хочу думать об этом, потому что хочу продолжать получать удовольствие от того, чем я занимаюсь.

Я сделал важный шаг, покинув Европу и приехав сюда, но я не хочу думать о следующем шаге, а скорее хочу наслаждаться настоящим как можно больше, потому что больше всего я хочу играть.

Мне повезло, что я занимаюсь любимым делом, мне нравится это делать, и хотя сейчас у меня есть обязанности и цели, я занимался этим с самого детства, и мне нравится это делать.

Что я буду делать? Я не знаю, мне нравится все, что связано с футболом, мне нравится работа с детьми, преподавание, работа спортивным директором, но я не знаю, с чего начну», – сказал нападающий « » в интервью OLGA.

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