Первая лига. «КАМАЗ» против «Нефтехимика», «Торпедо» сыграет с «Енисеем» в воскресенье

10-й тур Мелбет Первой лиги стартует матчем «КАМАЗ» – «Нефтехимик».

В воскресенье « » сыграют в гостях с хабаровским СКА, « » примет « ».

Завершится тур в понедельник матчем «Динамо» Махачкала – « ».

лига

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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