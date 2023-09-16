Первая лига. «КАМАЗ» против «Нефтехимика», «Торпедо» сыграет с «Енисеем» в воскресенье

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10-й тур Мелбет Первой лиги стартует матчем «КАМАЗ» – «Нефтехимик».

В воскресенье «Химки» сыграют в гостях с хабаровским СКА, «Торпедо» примет «Енисей».

Завершится тур в понедельник матчем «Динамо» Махачкала – «Алания».

Первая лига

10-й тур

КАМАЗ – Нефтехимик
Дата проведения
16 сентября, 17.00, «стадион КАМАЗ»
Онлайн матча

 

СКА Хабаровск – Химки
Дата проведения
17 сентября, 08.00, «им. Ленина»
Онлайн матча

 

Торпедо – Енисей
Дата проведения
17 сентября, 16.00, «Арена Химки»
Онлайн матча

 

Кубань – Акрон
Дата проведения
17 сентября, 16.00, «стадион Кубань»
Онлайн матча

 

Черноморец – Сокол
Дата проведения
17 сентября, 17.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Арсенал Тула – Шинник
Дата проведения
17 сентября, 18.00, «Арсенал»
Онлайн матча

 

Ленинградец – Волгарь
Дата проведения
17 сентября, 18.00, «Петровский»
Онлайн матча

 

Тюмень – Родина
Дата проведения
18 сентября, 16.00, «Геолог»
Онлайн матча

 

Динамо Махачкала – Алания
Дата проведения
18 сентября, 18.30, «Анжи-Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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