Первая лига. «КАМАЗ» против «Нефтехимика», «Торпедо» сыграет с «Енисеем» в воскресенье
10-й тур Мелбет Первой лиги стартует матчем «КАМАЗ» – «Нефтехимик».
В воскресенье «Химки» сыграют в гостях с хабаровским СКА, «Торпедо» примет «Енисей».
Завершится тур в понедельник матчем «Динамо» Махачкала – «Алания».
Первая лига
10-й тур
- Дата проведения
- 16 сентября, 17.00, «стадион КАМАЗ»
- Дата проведения
- 17 сентября, 08.00, «им. Ленина»
- Дата проведения
- 17 сентября, 16.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 17 сентября, 16.00, «стадион Кубань»
- Дата проведения
- 17 сентября, 17.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 17 сентября, 18.00, «Арсенал»
- Дата проведения
- 17 сентября, 18.00, «Петровский»
- Дата проведения
- 18 сентября, 16.00, «Геолог»
- Дата проведения
- 18 сентября, 18.30, «Анжи-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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