«Торпедо» не будет подписывать Щенникова: «Вышли из переговоров по решению тренерского штаба»
Президент «Торпедо» рассказал, что клуб не будет подписывать Георгия Щенникова.
Сообщалось, что черно-белые предлагали экс-защитнику ЦСКА 2-летний контракт.
— Не договорились с Георгием или не пытались договариваться?
— Мы пытались договариваться, клуб принял решение выйти из переговоров.
— По какой причине?
— По решению спортивного департамента и тренерского штаба.
— Это связано с условиями Георгия?
— Я не буду комментировать, с чем это связано, — сказал Ярослав Савин.
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