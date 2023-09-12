«Торпедо» не будет подписывать Щенникова: «Вышли из переговоров по решению тренерского штаба»

Президент «Торпедо» рассказал, что клуб не будет подписывать Георгия Щенникова.

Сообщалось, что черно-белые предлагали экс-защитнику ЦСКА 2-летний контракт.

— Не договорились с или не пытались договариваться?

— Мы пытались договариваться, клуб принял решение выйти из переговоров.

— По какой причине?

— По решению спортивного департамента и тренерского штаба.

— Это связано с условиями Георгия?

— Я не буду комментировать, с чем это связано, — сказал Ярослав Савин.

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