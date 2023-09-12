«Торпедо» не будет подписывать Щенникова: «Вышли из переговоров по решению тренерского штаба»

Теги возможные трансферы Первая лига Торпедо Георгий Щенников Ярослав Савин Футбол

Президент «Торпедо» рассказал, что клуб не будет подписывать Георгия Щенникова.

Сообщалось, что черно-белые предлагали экс-защитнику ЦСКА 2-летний контракт.

— Не договорились с Георгием или не пытались договариваться?

— Мы пытались договариваться, клуб принял решение выйти из переговоров.

— По какой причине?

— По решению спортивного департамента и тренерского штаба.

— Это связано с условиями Георгия?

— Я не буду комментировать, с чем это связано, — сказал Ярослав Савин.

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4 комментария

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GucciGuilty
Много улыбался на переговорах?
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Григорий Геник
Странно, ведь физически Жора еще очень хорош!
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MikhaL
Упустили вечно молодого и вечно подающего надежды игрока.
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Chernoy
Сочувствую (вновь) болелам Торпедо. Такого унылого футбола и врагу не пожелаешь. Я реально удивлён, почему этот тренерский штаб не то, что решает, а вообще продолжает работу.
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