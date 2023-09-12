Захарян попал в заявку «Сосьедада» на ЛЧ, «Аталанта» и «Арис» заявили Миранчука и Кокорина в ЛЕ

Теги Аталанта Реал Сосьедад серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Алексей Миранчук Арсен Захарян Футбол

Захарян, Миранчук и Кокорин сыграют в еврокубках в сезоне-2023/24.

Арсен Захарян включен в заявку «Реал Сосьедад» на предстоящий розыгрыш Лиги чемпионов. Первый матч на групповом этапе против «Интера» команда из Сан-Себастьяна проведет 20 сентября.

На матчи Лиги Европы в составе «Аталанты» заявлен Алексей Миранчук. В составе кипрского «Ариса» участие в турнире примет Александр Кокорин. Первые матчи «Аталанты» и «Ариса» на групповом этапе Лиги Европы состоятся 21 сентября.

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6 комментариев

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Andrey Yaroslavtsev
Кокорин точно сыграет, остальные под вопросом.
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Сергей48
Отлично👌Будет за кого поболеть!
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валя_стакан
Ну вот и отлично а то про азию какую то говорить начали
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Zinulka
Оздоев еще в Лиге Конференций
Жаль Головин и Кузяев без еврокубков
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Константин Эсперов
Ответ Zinulka
Оздоев еще в Лиге Конференций Жаль Головин и Кузяев без еврокубков
Головина особенно жаль , что за клуб ему попался
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Роман
Ответ Константин Эсперов
Головина особенно жаль , что за клуб ему попался
С другой стороны Монако довольное кайфовое место, в клубе его любят, имеет свои плюсы
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