Захарян попал в заявку «Сосьедада» на ЛЧ, «Аталанта» и «Арис» заявили Миранчука и Кокорина в ЛЕ
Захарян, Миранчук и Кокорин сыграют в еврокубках в сезоне-2023/24.
Арсен Захарян включен в заявку «Реал Сосьедад» на предстоящий розыгрыш Лиги чемпионов. Первый матч на групповом этапе против «Интера» команда из Сан-Себастьяна проведет 20 сентября.
На матчи Лиги Европы в составе «Аталанты» заявлен Алексей Миранчук. В составе кипрского «Ариса» участие в турнире примет Александр Кокорин. Первые матчи «Аталанты» и «Ариса» на групповом этапе Лиги Европы состоятся 21 сентября.
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