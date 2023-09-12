Захарян попал в заявку «Сосьедада» на ЛЧ, «Аталанта» и «Арис» заявили Миранчука и Кокорина в ЛЕ

Захарян, Миранчук и Кокорин сыграют в еврокубках в сезоне-2023/24.

включен в заявку « » на предстоящий розыгрыш Лиги чемпионов. Первый матч на групповом этапе против «Интера» команда из Сан-Себастьяна проведет 20 сентября.

На матчи в составе «Аталанты» заявлен . В составе кипрского «Ариса» участие в турнире примет . Первые матчи «Аталанты» и «Ариса» на групповом этапе Лиги Европы состоятся 21 сентября.

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