Итальянский журналист: «Трансфер Кокорина – один из самых нелепых в истории «Фиорентины». Он опоздал с переездом в Европу на несколько лет»

Итальянский журналист высказался об Александре Кокорине.

Форвард «Фиорентины» вновь будет выступать в кипрском « » на правах аренды.

— Знаю, что вы симпатизируете «Фиорентине». Расстроились, что Кокорин покинул Флоренцию?

— Не думаю, что кто-то из болельщиков «фиалок» огорчился на этот счет. Трансфер Кокорина был одним из самых нелепых за всю богатую историю «Фиорентины». Никто так и не понял, зачем его вообще брали. Никто, кроме тех, кто провел эту хитроумную операцию.

— Чем запомнился Кокорин в Италии?

— На момент его переезда в Италию про него ходили разные приключенческие истории, но во Флоренции он ничем подобным не отметился. Честно говоря, вообще вспомнить практически нечего.

Приехал бывший футболист, который за вторую или третью зарплату в команде много месяцев тренировался без малейших шансов попасть в стартовый состав и с призрачными шансами вообще выйти на поле. При этом никаких претензий по части тренировочного процесса к нему не возникало. Во всяком случае, в публичном пространстве.

— Вы называете его бывшим футболистом, а между тем Александр недавно стал главной звездой в другом чемпионате.

— Я назвал его бывшим футболистом применительно к Серии А и другим топ-чемпионатам. Для первенства Кипра его таланта хватает до сих пор. На своем пике вполне мог достойно смотреться в каком-то из топ-чемпионатов, кто ж спорит. Но я-то говорю про наше время. К сожалению, Кокорин опоздал с переездом в Европу на несколько лет, – сказал Россано Доннини.

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