Итальянский журналист: «Трансфер Кокорина – один из самых нелепых в истории «Фиорентины». Он опоздал с переездом в Европу на несколько лет»
Итальянский журналист высказался об Александре Кокорине.
Форвард «Фиорентины» вновь будет выступать в кипрском «Арисе» на правах аренды.
— Знаю, что вы симпатизируете «Фиорентине». Расстроились, что Кокорин покинул Флоренцию?
— Не думаю, что кто-то из болельщиков «фиалок» огорчился на этот счет. Трансфер Кокорина был одним из самых нелепых за всю богатую историю «Фиорентины». Никто так и не понял, зачем его вообще брали. Никто, кроме тех, кто провел эту хитроумную операцию.
— Чем запомнился Кокорин в Италии?
— На момент его переезда в Италию про него ходили разные приключенческие истории, но во Флоренции он ничем подобным не отметился. Честно говоря, вообще вспомнить практически нечего.
Приехал бывший футболист, который за вторую или третью зарплату в команде много месяцев тренировался без малейших шансов попасть в стартовый состав и с призрачными шансами вообще выйти на поле. При этом никаких претензий по части тренировочного процесса к нему не возникало. Во всяком случае, в публичном пространстве.
— Вы называете его бывшим футболистом, а между тем Александр недавно стал главной звездой в другом чемпионате.
— Я назвал его бывшим футболистом применительно к Серии А и другим топ-чемпионатам. Для первенства Кипра его таланта хватает до сих пор. На своем пике Александр вполне мог достойно смотреться в каком-то из топ-чемпионатов, кто ж спорит. Но я-то говорю про наше время. К сожалению, Кокорин опоздал с переездом в Европу на несколько лет, – сказал Россано Доннини.
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Его агент это скорее всего матёрый цыган владеющих гипнозом в 7 поколении и подписывали Кокорина в целом, да ещё и на таких условиях....ну явно не чистом, ясном сознании)
P.S. по сути прав на 100%, когда случился этот трансфер я тоже не понял, как умудрились так развести фиалок на это бревно
Хотя, если бы перешёл туда на полгода раньше, после удачного полугодия в Сочи, удивлений наверняка было бы меньше. Помнится, до "командировки в Сочи" здесь даже болельщики Зенита негодовали, когда было принято решение не оставлять его в команде, хотя Семак сам говорил, что Кокорин ему нужен. И в Сочи он играл хорошо, его после этого и Динамо, и Локомотив хотели подписать. Но в итоге - Спартак, и всё так произошло...
А по поводу "зачем подписывали" - ну как зачем, надеялись, что у них будет дублёр Влаховича, относительно недорого (если говорить только о сумме трансфера).
Читай так: тренировался ответственно, режим не нарушал, тренировки не саботировал, указания тренерского штаба выполнял.....но по скиллам на выход в основном составе не тянул.
Таких много на самом деле футболистов.
Просто непонятно зачем его вообще подписывали.