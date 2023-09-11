Итальянский журналист: «Трансфер Кокорина – один из самых нелепых в истории «Фиорентины». Он опоздал с переездом в Европу на несколько лет»

Теги Фиорентина серия А Италия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

Итальянский журналист высказался об Александре Кокорине.

Форвард «Фиорентины» вновь будет выступать в кипрском «Арисе» на правах аренды.

— Знаю, что вы симпатизируете «Фиорентине». Расстроились, что Кокорин покинул Флоренцию?

— Не думаю, что кто-то из болельщиков «фиалок» огорчился на этот счет. Трансфер Кокорина был одним из самых нелепых за всю богатую историю «Фиорентины». Никто так и не понял, зачем его вообще брали. Никто, кроме тех, кто провел эту хитроумную операцию.

— Чем запомнился Кокорин в Италии?

— На момент его переезда в Италию про него ходили разные приключенческие истории, но во Флоренции он ничем подобным не отметился. Честно говоря, вообще вспомнить практически нечего.

Приехал бывший футболист, который за вторую или третью зарплату в команде много месяцев тренировался без малейших шансов попасть в стартовый состав и с призрачными шансами вообще выйти на поле. При этом никаких претензий по части тренировочного процесса к нему не возникало. Во всяком случае, в публичном пространстве.

— Вы называете его бывшим футболистом, а между тем Александр недавно стал главной звездой в другом чемпионате.

— Я назвал его бывшим футболистом применительно к Серии А и другим топ-чемпионатам. Для первенства Кипра его таланта хватает до сих пор. На своем пике Александр вполне мог достойно смотреться в каком-то из топ-чемпионатов, кто ж спорит. Но я-то говорю про наше время. К сожалению, Кокорин опоздал с переездом в Европу на несколько лет, – сказал Россано Доннини.

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20 комментариев

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Montenegro Serbian
Ну если без шуток про Великого Коко, даже мы здесь в России (ну большинство точно) не поняли нафиг Кокору подписала Фиорентина и в очередной раз можно кинуть респект его агенту - это один из немногих толковых людей из числа тех, кто его окружали)
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Montenegro Serbian
Ответ Ar41
Эх, жизнь-жистянка... У нас подающее надежды молодое дарование, а у них уже бывший футболист 🤷 P.S. по сути прав на 100%, когда случился этот трансфер я тоже не понял, как умудрились так развести фиалок на это бревно
Если верить журналисту, Кокору подписали на условиях по З/П в Фиорентине на уровне лучших (типа в тройку самых высокооплачиваемых футболистов клуба входил на момент подписания). Это ж ваще жесть)

Его агент это скорее всего матёрый цыган владеющих гипнозом в 7 поколении и подписывали Кокорина в целом, да ещё и на таких условиях....ну явно не чистом, ясном сознании)
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Очки Дани Алвеса
Ответ Ветер
Легко бросаться подобными словами, когда Сашок уже на Кипре. Пока в составе был, и рта никто не посмел раскрыть.
сейчас все стулья от пола снова открутили, осмелели!
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Ветер
Легко бросаться подобными словами, когда Сашок уже на Кипре. Пока в составе был, и рта никто не посмел раскрыть.
+5
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Ar41
Эх, жизнь-жистянка... У нас подающее надежды молодое дарование, а у них уже бывший футболист 🤷

P.S. по сути прав на 100%, когда случился этот трансфер я тоже не понял, как умудрились так развести фиалок на это бревно
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Уся Ваткин
У него была неуважительная причина - он сидел в тюрьме
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Alexey Dorsh
Кокорин ещё и один из самых нелепых посетителей в истории Шоколадницы.
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Dmitry Orlov
Ответ Ar41
Эх, жизнь-жистянка... У нас подающее надежды молодое дарование, а у них уже бывший футболист 🤷 P.S. по сути прав на 100%, когда случился этот трансфер я тоже не понял, как умудрились так развести фиалок на это бревно
Ну называть Кокорина бревном - это надо вообще в футболе не понимать. Да, проблемный игрок. Да, раздолбай. Да, с кучей травм. Но уж никак не бревно.
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Магомед Саид Амирханов
Отчим - это не только папа а....
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Alexander Tryapyshko
У него была веская причина опоздать
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Игорь Пичугин
Он вовремя подьехал.
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Dmitry Orlov
Вообще, я тогда тоже удивлялся. Если с переходом Миранчука в Италию было всё понятно - всего добился в России, прявил себя в ЛЧ против Ювентуса, едет на повышение, - то когда Кокорин, в 29 лет, после никакущего полугодия в Спартаке, когда он за это время 4 (!) раза травмировался и проявил себя только парой голов с пенальти, заинтересовал италянский клуб, и клуб даже был готов за него заплатить деньги - это было внезапно.

Хотя, если бы перешёл туда на полгода раньше, после удачного полугодия в Сочи, удивлений наверняка было бы меньше. Помнится, до "командировки в Сочи" здесь даже болельщики Зенита негодовали, когда было принято решение не оставлять его в команде, хотя Семак сам говорил, что Кокорин ему нужен. И в Сочи он играл хорошо, его после этого и Динамо, и Локомотив хотели подписать. Но в итоге - Спартак, и всё так произошло...

А по поводу "зачем подписывали" - ну как зачем, надеялись, что у них будет дублёр Влаховича, относительно недорого (если говорить только о сумме трансфера).
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Питер Пэн
Ответ Montenegro Serbian
Ну если без шуток про Великого Коко, даже мы здесь в России (ну большинство точно) не поняли нафиг Кокору подписала Фиорентина и в очередной раз можно кинуть респект его агенту - это один из немногих толковых людей из числа тех, кто его окружали)
Вот и рассказал бы журналюга про эту хитроумную операцию. Думаю, многим было бы интересно
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Ответ Montenegro Serbian
Если верить журналисту, Кокору подписали на условиях по З/П в Фиорентине на уровне лучших (типа в тройку самых высокооплачиваемых футболистов клуба входил на момент подписания). Это ж ваще жесть) Его агент это скорее всего матёрый цыган владеющих гипнозом в 7 поколении и подписывали Кокорина в целом, да ещё и на таких условиях....ну явно не чистом, ясном сознании)
Фабио и Манчини наверняка тоже не обидел агент ;)
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Montenegro Serbian
Ответ Артем Русанов
Это как понимать: по тренировкам претензий нет, но в старте выйти ноль шансов… вот козлы(
А что тут понимать?
Читай так: тренировался ответственно, режим не нарушал, тренировки не саботировал, указания тренерского штаба выполнял.....но по скиллам на выход в основном составе не тянул.
Таких много на самом деле футболистов.
Просто непонятно зачем его вообще подписывали.
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Ответ Alexey Dorsh
Кокорин ещё и один из самых нелепых посетителей в истории Шоколадницы.
Из известных - да, а сколько там дичи творят время от времени другие посетители...)
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