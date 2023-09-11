Александр Коваленко: «Кокорин – легенда. Для меня из российских игроков он топ-1»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Евгений Фролов Роман Евгеньев Спорт-Экспресс Иван Ломаев Александр Коваленко Футбол

Александр Коваленко назвал Александра Кокорина легендой.

– В «Коммент.Шоу» ты говорил, что Кокорин – кумир всех молодых футболистов, в том числе твой. В «Фиорентине» он не остался, вернулся в «Арис». Продолжаешь следить за его карьерой?

– Конечно! Все равно Кокорин – легенда. Для меня из российских игроков – топ-1 (улыбается).

– Интересный выбор.

– Еще для меня топ-1 Женя Фролов.

– Ну это уже топ-2.

– А-а, и еще Ваня Ломаев. Вот три моих кумира.

– Кокорин – понятно. А почему Фролова и Ломаева назвал?

– Просто бомбовые пацаны. Плюс в этот список надо включить Евгеньева.

– В Европе их ждать?

– Евгена – железно! Какая там есть команда, кто убивается? Где-нибудь в Англии, наверное. Если его в АПЛ засунуть – не испортит, – сказал хавбек «Зенита».

Кокорин снова перешел в «Арис» на правах аренды из «Фиорентины».

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17 комментариев

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utsh44psmr
Ответ S. A.
Гении в комментах, он же явно рофлит
Что она делает? Ну пусть выздоравливает
+3
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Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
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quasififa
Пока Коваленко больше понтуется ходит, чем играет. Да и кумира себе не того выбрал. Пора его направить уму-разуму набираться в какой-нибудь середняк в аренду. В Спартак, например.
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