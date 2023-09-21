Адамов о том, лучше ли он Марио: «Не знаю, не люблю себя хвалить. Когда он был в ЦСКА, я на него равнялся – это был космос для РПЛ»

Арсен Адамов высказался о переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

– Одна из причин твоего переезда – трансфер в «Зенит» Марио. Ты говорил, что тебе неприятно, что клуб предпочел тебе Фернандеса. Объяснишь позицию детальнее?

– В том интервью я неправильно высказался. После какого-то матча уже за « » ко мне в микст-зоне подошел журналист. Я сначала отказывался с ним разговаривать, но он упросил: «Только один вопрос».

Ну я и ответил, почти не думая. Да, если бы Марио не пришел в «Зенит», я бы, может, и остался. Но это решение клуба: обидно – не обидно, я должен его принять. Надо работать, и время все расставит на места.

– Неоднозначные слова. Считаешь, что ты сильнее Фернандеса?

– Не знаю, не люблю себя хвалить. Пришел бы 3-4 года назад, я бы с уверенностью сказал: это самый сильный правый защитник в лиге.

Когда он был в ЦСКА, я на него равнялся – это был космос для . А сейчас из наших правых защитников могу выделить только Славу Караваева, – сказал защитник «Оренбурга», права на которого принадлежат « ».

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