Адамов об исламе: «Верующий должен следовать всему, что написано в Коране. Однажды я пропустил пост – в таком случае надо помочь бедной семье»

Теги Зенит премьер-лига Россия Урал Оренбург Арсен Адамов религия Футбол

Арсен Адамов высказался о роли ислама в своей жизни и рассказал про пост.

– Ты мусульманин. Что для тебя значит вера?

– Все. Верующий человек должен следовать всему, что написано в Коране. Настоящий мусульманин должен быть воспитан и вести себя правильно.

– Не трудно держать пост во время сезона?

– Первые 3-4 дня тяжело. Кушать особо не хочется, а вот пить – да, очень.

– Оздоев рассказывал, что однажды во время поста упал в обморок из-за обезвоживания.

– Такого у меня не было. Но после тренировок часто возникало ощущение, что вот-вот вырвет. Всегда держу пост, но однажды пришлось пропустить.

– Когда?

– Еще во времена «Урала». Играли с «Химками» в Москве – в два часа дня. Жара 28-29 градусов. И я не выдержал – пропустил пост.

В таком случае мусульманин должен накормить бедную семью или помочь ей материально. Я знаю несколько таких нуждающихся семей в Грозном. Через маму отправил им деньги.

– А как делаешь намаз, учитывая постоянные разъезды?

– Да спокойно. Если время намаза выпало на время перелета, молюсь прям в самолете, сидя. Так тоже можно. Есть чуть опоздал, то молишься, как только заселяешься в отель, – сказал защитник «Оренбурга», права на которого принадлежат «Зениту».

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19 комментариев

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Chiquita Banana
Сперва подумал про Романа
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MikhaL
21 век на дворе...
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Spartakus1984
Пост это борьба духа с телом и желаниями, не вижу связи с тем,что можно потом откупиться помощью другим. Пост проводят лично для себя а не для кого то.Отсюда и вопросы к этой религии.
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Горец Юнайтед
Ответ Антимосковский
заодно нужно побивать жену камнями за непослушание и устраивать джихад неверным, хороший мусульманин ведь должен следовать всему, что написано в Коране
Что за ересь ты пишешь?
+4
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Горец Юнайтед
Ответ Lindeman
Тоже знаю одну бедную семью в Грозном
Фамилия случаем не Кадыровы?
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Pushka Zotova
Какой молодец. Вот только для мусульманина мы иноверцы, а про иноверцев в Коране очень мало хорошего.
Вот просто для примера - куда там помощь бедным семьям поехала? В Грозный?) И это при том, что человек играет и живет то ли в Оренбурге, то ли в Питере.
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Ебздрогыч
А если в шортах прогулялся - что должен сделать?
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Topaz
Что за пропаганда спортивном сайте
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AmanEsen
Ответ Антимосковский
поэтому адамов играет в кафирской стране на потеху кафирам за кафирские деньги
он гражданин этой страны если что
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Cyle Rayner
Ответ Антимосковский
заодно нужно побивать жену камнями за непослушание и устраивать джихад неверным, хороший мусульманин ведь должен следовать всему, что написано в Коране
Мои любимые стихи в Библии

Итак, убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте; А всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя.

- Моисей (Библия, Числа 31:17-18)

Если твои родные призывают тебя поклоняться иным богам ...то убей их ... побей их камнями до смерти.

(Библия, Второзаконие 13:6-10)

Не думайте, что Я пришел принести мир Я на землю; не мир пришел я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку - домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.

(Евангелие от Матфея, 10:34-38)

Лот вышел к ним ко входу, и запер за собою дверь, и сказал: братья мои, не делайте эла; вот у меня две дочери, которые не познали мужа; лучше я выведу их к вам, делайте с ними, что вам угодно...

(Библия, Бытие 19:6-8)

И напоили отца своего вином в ту ночь; и вошла старшая и спала с отцом своим: а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: вот, я спала вчера с отцом моим; напоим его вином и в эту ночь; и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином и в эту ночь; и вошла младшая и спала с ним; и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего, и родила старшая сына, и нарекла ему имя: Моав. Он отец Моавитян доныне. И младшая также родила сына, и нарекла ему имя: Бен-Амми. Он отец Аммонитян доныне.

(Библия, Бытие 19:33-38)
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Bozqurd_Idel_Ural_
Ответ Lindeman
Тоже знаю одну бедную семью в Грозном
к сожалению, в Грозном бедных семей очень много, Кадыровы и весь их тейп живёт в золоте, а остальные нищие даже по меркам других регионов России.
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Остап Бендер
"И вот как-то кричу Гусу Хиддинку: Гус, держи пост!
А он недослышал и мой пас перехватил..."
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Peter Popov
Пост и подобные практики сродни селфхарму или самоповреждению, то есть агрессивеому поведению направленному на первоисточник потребностей, то есть самого себя.
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Demyan Grachev
Ответ Антимосковский
заодно нужно побивать жену камнями за непослушание и устраивать джихад неверным, хороший мусульманин ведь должен следовать всему, что написано в Коране
что ты несёшь?🤦‍♂️
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Pb-SE
Ответ MikhaL
21 век на дворе...
Ислам проходит через те же стадии, что и христианство, с опозданием на 400-500 лет. Вспомним про сжигание на костре и Варфоломеевскую ночь- вот примерно на этой стадии сейчас и находится ислам.
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