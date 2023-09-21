Адамов об исламе: «Верующий должен следовать всему, что написано в Коране. Однажды я пропустил пост – в таком случае надо помочь бедной семье»

Арсен Адамов высказался о роли ислама в своей жизни и рассказал про пост.

– Ты мусульманин. Что для тебя значит вера?

– Все. Верующий человек должен следовать всему, что написано в Коране. Настоящий мусульманин должен быть воспитан и вести себя правильно.

– Не трудно держать пост во время сезона?

– Первые 3-4 дня тяжело. Кушать особо не хочется, а вот пить – да, очень.

– Оздоев рассказывал, что однажды во время поста упал в обморок из-за обезвоживания.

– Такого у меня не было. Но после тренировок часто возникало ощущение, что вот-вот вырвет. Всегда держу пост, но однажды пришлось пропустить.

– Когда?

– Еще во времена «Урала». Играли с «Химками» в Москве – в два часа дня. Жара 28-29 градусов. И я не выдержал – пропустил пост.

В таком случае мусульманин должен накормить бедную семью или помочь ей материально. Я знаю несколько таких нуждающихся семей в Грозном. Через маму отправил им деньги.

– А как делаешь намаз, учитывая постоянные разъезды?

– Да спокойно. Если время намаза выпало на время перелета, молюсь прям в самолете, сидя. Так тоже можно. Есть чуть опоздал, то молишься, как только заселяешься в отель, – сказал защитник « », права на которого принадлежат «Зениту».

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