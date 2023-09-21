Адамов об исламе: «Верующий должен следовать всему, что написано в Коране. Однажды я пропустил пост – в таком случае надо помочь бедной семье»
Арсен Адамов высказался о роли ислама в своей жизни и рассказал про пост.
– Ты мусульманин. Что для тебя значит вера?
– Все. Верующий человек должен следовать всему, что написано в Коране. Настоящий мусульманин должен быть воспитан и вести себя правильно.
– Не трудно держать пост во время сезона?
– Первые 3-4 дня тяжело. Кушать особо не хочется, а вот пить – да, очень.
– Оздоев рассказывал, что однажды во время поста упал в обморок из-за обезвоживания.
– Такого у меня не было. Но после тренировок часто возникало ощущение, что вот-вот вырвет. Всегда держу пост, но однажды пришлось пропустить.
– Когда?
– Еще во времена «Урала». Играли с «Химками» в Москве – в два часа дня. Жара 28-29 градусов. И я не выдержал – пропустил пост.
В таком случае мусульманин должен накормить бедную семью или помочь ей материально. Я знаю несколько таких нуждающихся семей в Грозном. Через маму отправил им деньги.
– А как делаешь намаз, учитывая постоянные разъезды?
– Да спокойно. Если время намаза выпало на время перелета, молюсь прям в самолете, сидя. Так тоже можно. Есть чуть опоздал, то молишься, как только заселяешься в отель, – сказал защитник «Оренбурга», права на которого принадлежат «Зениту».
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Вот просто для примера - куда там помощь бедным семьям поехала? В Грозный?) И это при том, что человек играет и живет то ли в Оренбурге, то ли в Питере.
Итак, убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте; А всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя.
- Моисей (Библия, Числа 31:17-18)
Если твои родные призывают тебя поклоняться иным богам ...то убей их ... побей их камнями до смерти.
(Библия, Второзаконие 13:6-10)
Не думайте, что Я пришел принести мир Я на землю; не мир пришел я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку - домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.
(Евангелие от Матфея, 10:34-38)
Лот вышел к ним ко входу, и запер за собою дверь, и сказал: братья мои, не делайте эла; вот у меня две дочери, которые не познали мужа; лучше я выведу их к вам, делайте с ними, что вам угодно...
(Библия, Бытие 19:6-8)
И напоили отца своего вином в ту ночь; и вошла старшая и спала с отцом своим: а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: вот, я спала вчера с отцом моим; напоим его вином и в эту ночь; и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином и в эту ночь; и вошла младшая и спала с ним; и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего, и родила старшая сына, и нарекла ему имя: Моав. Он отец Моавитян доныне. И младшая также родила сына, и нарекла ему имя: Бен-Амми. Он отец Аммонитян доныне.
(Библия, Бытие 19:33-38)
А он недослышал и мой пас перехватил..."