Арсен Адамов: «Побывать в «Зените» – мечта любого россиянина, я двукратный чемпион. Мнение, что перешел из-за денег – полный бред»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов Оренбург Хайдар Алханов Арсен Адамов деньги Футбол

Арсен Адамов заявил, что перешел в «Зенит» не из-за денег.

– Давай поговорим про пока главное событие в твоей карьере – переход в «Зенит». Как это вообще произошло?

– Мы с «Уралом» были на сборах в Дубае. Я должен был переходить в «Локомотив», предварительно все условия были согласованы. В ближайшее время планировал лететь в Москву на медосмотр.

Но тут приехал агент: «Есть вариант с «Зенитом». В то же время у Григория Викторовича [Иванова] случился конфликт с «Локомотивом» – от него перестали брать трубки.

«Локомотив» предлагал за меня те же деньги, что и «Зенит», но, как я понял, был не готов переводить всю сумму сразу. Это и не понравилось «Уралу». Поэтому я и оказался в «Зените».

– Там за полтора года ты сыграл всего 20 матчей – в среднем по 30 минут. Почему так мало?

– Это решение тренера. В тех играх, в которых я выходил, выкладывался полностью и старался выглядеть хорошо.

– Твоя история, к сожалению, похожа на историю большинства молодых российских игроков, приезжающих в «Зенит»: практически не играют, но получают очень хорошие деньги. Давай начистоту – финансы играли главную роль в трансфере?

– В «Зените» очень серьезная конкуренция, и каждый молодой игрок должен быть к этому готов и работать на максимуме. Но почему-то все любят говорить о деньгах, когда молодой игрок переходит в «Зенит».

Только Всевышний видит, что у меня на душе на самом деле. Деньги никогда не были для меня на первом месте. «Урал» предлагал очень хороший контракт, в «Локомотиве» давали примерно те же условия, что и в Питере. Мнение, что я приехал в «Зенит» из-за денег – полный бред.

– «В «Зените» можно и посидеть. Почему надо жалеть о переходе? Это ведь не «Уфа». Эти слова Алханова (дедушка Адамова – Sports.ru) не говорят об обратном?

– Дедушка имел в виду, что сидеть в «Уфе» намного обиднее, чем в «Зените» – команда ведь ниже уровнем, где конкуренция не такая серьезная.

Деньги он вообще не имел в виду. Конечно, про деньги никогда нельзя забывать – карьера футболиста коротка. Но, повторюсь, они для меня никогда не были главным.

– Почему тогда выбрал «Зенит»? Спрос на тебя наверняка был не только от них с «Локо».

– Побывать в «Зените» – мечта любого российского игрока. Люди профессионально играют в футбол, чтобы оказаться в лучшей команде, стать чемпионом.

Если хочешь играть просто так, можешь всю жизнь провести в средних командах без задач. Играть в «Зените», тренироваться рядом с сильнейшими игроками, становится чемпионом – это дано не каждому.

Не жалею о переходе. Я набрался опыта, я двукратный чемпион России.

– Гордишься этим?

– Конечно! Чечня – небольшая республика. Я единственный чеченец-чемпион России и горд этим. Такое бывает раз в жизни, – сказал защитник, который минувшим летом перешел в «Оренбург».

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27 комментариев

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Aleksey Yashin
Зелимхан Бакаев: Плюсую, брат
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Viktor Smolyanin
Это кто
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Badmotorfinger
"Побывать в «Зените" Клёвые цели, однако. Я думал футболисты играть хотят.
+9
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dudufufu
Ответ Viktor Smolyanin
Это кто
Это мечта любого россиянина
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НеПотерплю!
Перешёл в Зенит не из-за денег, а из-за записи в трудовой книжке
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космонавт на дереве
побывать в Зените мечта каждого иуды
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Игорь М.
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в зените вообще все за стрелку, чего уж там...
в 7партаке за ромбик и борщ, я правильно понимаю?
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Дмитрий9779
Кстати,выходя на замену всегда был полезен.
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раскаявшийся жиробас
ну вот именно, что "побывать", достижение из серии "Скотт Карсон - двукратный обладатель ЛЧ"
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Nogoi89
Нормально он играл, просто слишком прямолинейный, может после аренды ещё будет шанс
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Restart Serdobsk
ты такой же чемпион как и зелимхан бакаев и прочие согреватели лавок в прохладные осенние матчи.
я понимаю когда человек играет хотя бы 1/3 от максимально возможного игрового времени (конкуренция, все дела) или были какие-то серьезные травмы. а когда ты абсолютно здоровый и выходишь на замену на 20 минут раз в пять матчей - ты СПАРРИНГ-ПАРТНЕР ЧЕМПИОНОВ на тренировке, не более.
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А я ясные дни оставляю себе
Из-за ростральных колонн и депрессивной погоды. Из-за зимнего дворца и гор грязи зимой. Из-за разводных мостов и маньяков-расчленителей.
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Пикачу82
Вклад Адамова в эти два чемпионства неоценим!
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FNT
Вообще не понимаю всех этих стенаний про "загубили карьеру". Кто-то закрепляется и приносит пользу (Ерохин, Сергеев, Кузяев, Мостовой, Караваев), кто-то вспыхивает и затухает периодами (Чистяков, Сутормин), у кого-то не очень получается, как у Адамова или Бакаева.

Это норма для игроков, переходящих из более слабых команд в топы. Никто же не страдает, что Реал "загубил карьеру" Дани Себальосу или Одриосоле. Или Барса "загубила карьеру" Коутиньо и Артуру. Люди попробовали себя, но тупо не потянули уровень или просто принципы игры им не подошли. Футбольный клуб - не кружок для развития навыков, а место, где надо доказывать уровень каждый день.
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Ковид 07.10.52
Я перешел из-за огромных денег, понимаете разницу...
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schwein
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в зените вообще все за стрелку, чего уж там...
Тяжело признавать, что Зенит лучший клуб в стране.
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