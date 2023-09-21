Арсен Адамов: «Побывать в «Зените» – мечта любого россиянина, я двукратный чемпион. Мнение, что перешел из-за денег – полный бред»

Арсен Адамов заявил, что перешел в «Зенит» не из-за денег.

– Давай поговорим про пока главное событие в твоей карьере – переход в «Зенит». Как это вообще произошло?

– Мы с « » были на сборах в Дубае. Я должен был переходить в «Локомотив», предварительно все условия были согласованы. В ближайшее время планировал лететь в Москву на медосмотр.

Но тут приехал агент: «Есть вариант с « ». В то же время у Григория Викторовича [Иванова] случился конфликт с « » – от него перестали брать трубки.

«Локомотив» предлагал за меня те же деньги, что и «Зенит», но, как я понял, был не готов переводить всю сумму сразу. Это и не понравилось «Уралу». Поэтому я и оказался в «Зените».

– Там за полтора года ты сыграл всего 20 матчей – в среднем по 30 минут. Почему так мало?

– Это решение тренера. В тех играх, в которых я выходил, выкладывался полностью и старался выглядеть хорошо.

– Твоя история, к сожалению, похожа на историю большинства молодых российских игроков, приезжающих в «Зенит»: практически не играют, но получают очень хорошие деньги. Давай начистоту – финансы играли главную роль в трансфере?

– В «Зените» очень серьезная конкуренция, и каждый молодой игрок должен быть к этому готов и работать на максимуме. Но почему-то все любят говорить о деньгах, когда молодой игрок переходит в «Зенит».

Только Всевышний видит, что у меня на душе на самом деле. Деньги никогда не были для меня на первом месте. «Урал» предлагал очень хороший контракт, в «Локомотиве» давали примерно те же условия, что и в Питере. Мнение, что я приехал в «Зенит» из-за денег – полный бред.

– «В «Зените» можно и посидеть. Почему надо жалеть о переходе? Это ведь не «Уфа». Эти слова Алханова (дедушка – Sports.ru) не говорят об обратном?

– Дедушка имел в виду, что сидеть в «Уфе» намного обиднее, чем в «Зените» – команда ведь ниже уровнем, где конкуренция не такая серьезная.

Деньги он вообще не имел в виду. Конечно, про деньги никогда нельзя забывать – карьера футболиста коротка. Но, повторюсь, они для меня никогда не были главным.

– Почему тогда выбрал «Зенит»? Спрос на тебя наверняка был не только от них с «Локо».

– Побывать в «Зените» – мечта любого российского игрока. Люди профессионально играют в футбол, чтобы оказаться в лучшей команде, стать чемпионом.

Если хочешь играть просто так, можешь всю жизнь провести в средних командах без задач. Играть в «Зените», тренироваться рядом с сильнейшими игроками, становится чемпионом – это дано не каждому.

Не жалею о переходе. Я набрался опыта, я двукратный чемпион России.

– Гордишься этим?

– Конечно! Чечня – небольшая республика. Я единственный чеченец-чемпион России и горд этим. Такое бывает раз в жизни, – сказал защитник, который минувшим летом перешел в « ».

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