Адамову неприятно, что «Зенит» предпочел ему Марио: «Но это футбол. Я уважаю решение клуба»
Арсену Адамову было неприятно, когда «Зенит» предпочел ему Марио Фернандеса.
Адамов ранее перешел в «Оренбург» на правах аренды. «Зенит» подписал контракт с экс-игроком ЦСКА Фернандесом на год с возможностью продления на сезон. Оба футболиста выступают на позиции правого защитника.
– Ты тоже оказался вплетен в историю с возвращением Марио Фернандеса в Россию. Не обидно ли, что «Зенит» предпочел тебе – молодому, перспективному игроку – 32‑летнего бразильца? Готов ли ты был остаться в «Зените» и продолжать доказывать?
– Не могу сказать, что обидно, но неприятно. Но это футбол. Я уважаю решение клуба. Но вместе с этим считаю, что я принял правильное решение перейти в «Оренбург».
Что касается Фернандеса, не могу чего‑то о нем сказать, он сейчас набирает форму. Пусть все решает главный тренер. Но скажу за себя - я никому, никогда не уступал. Посмотрим, что будет дальше, – сказал Адамов.
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