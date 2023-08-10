Адамову неприятно, что «Зенит» предпочел ему Марио: «Но это футбол. Я уважаю решение клуба»

Арсену Адамову было неприятно, когда «Зенит» предпочел ему Марио Фернандеса.

Адамов ранее перешел в «Оренбург» на правах аренды. « » подписал контракт с экс-игроком ЦСКА Фернандесом на год с возможностью продления на сезон. Оба футболиста выступают на позиции правого защитника.

– Ты тоже оказался вплетен в историю с возвращением в Россию. Не обидно ли, что «Зенит» предпочел тебе – молодому, перспективному игроку – 32‑летнего бразильца? Готов ли ты был остаться в «Зените» и продолжать доказывать?

– Не могу сказать, что обидно, но неприятно. Но это футбол. Я уважаю решение клуба. Но вместе с этим считаю, что я принял правильное решение перейти в « ».

Что касается Фернандеса, не могу чего‑то о нем сказать, он сейчас набирает форму. Пусть все решает главный тренер. Но скажу за себя - я никому, никогда не уступал. Посмотрим, что будет дальше, – сказал .

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