Адамову неприятно, что «Зенит» предпочел ему Марио: «Но это футбол. Я уважаю решение клуба»

Теги Зенит премьер-лига Россия Оренбург Марио Фернандес Матч ТВ Арсен Адамов Футбол

Арсену Адамову было неприятно, когда «Зенит» предпочел ему Марио Фернандеса.

Адамов ранее перешел в «Оренбург» на правах аренды. «Зенит» подписал контракт с экс-игроком ЦСКА Фернандесом на год с возможностью продления на сезон. Оба футболиста выступают на позиции правого защитника.

– Ты тоже оказался вплетен в историю с возвращением Марио Фернандеса в Россию. Не обидно ли, что «Зенит» предпочел тебе – молодому, перспективному игроку – 32‑летнего бразильца? Готов ли ты был остаться в «Зените» и продолжать доказывать?

– Не могу сказать, что обидно, но неприятно. Но это футбол. Я уважаю решение клуба. Но вместе с этим считаю, что я принял правильное решение перейти в «Оренбург».

Что касается Фернандеса, не могу чего‑то о нем сказать, он сейчас набирает форму. Пусть все решает главный тренер. Но скажу за себя - я никому, никогда не уступал. Посмотрим, что будет дальше, – сказал Адамов.

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42 комментария

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Filipp Gorski
Ответ Спартак сила
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Победа в ЛЕ и Суперкубке УЕФА это не история?
Из легендарных игроков Аршавин, Халк, Данни, Витсель, Кержаков, Малафеев, Кришито, Ломбертс и тд
+20
-4
+16
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dafaka13
24 года в октябре, а всё туда же - молодой, перспективный
+18
-3
+15
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wRong
Ответ </c/>
вся суть зенита, выкупить основного игрока Урала, усадить длительно на лавку практически не давая практики, в итоге купив конкурента на позицию и слив игрока...паразиты...
На полном серьезе можно подумать, что только в Зените есть футболисты-лавочники, а в великом спартачке в каждом матче играют по 25 человек и у всех есть практика
+17
-7
+10
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belikovda.90
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Ответ Спартак сила
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Нет никого в российском футболе, кроме СССР, сильне Аршавина. 5 место в борьбе за ЗМ
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ЛеваяНогаХалка
Ответ Спартак сила
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Тогда какие легендарные игроки у Спартака?)
+13
-6
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Артём Амирджанян
Ответ Спартак сила
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1. Зенит выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, а твой спартак нет.
2. У них были очень крутые игроки
+8
-3
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Tollie
Ответ ЛеваяНогаХалка
Тогда какие легендарные игроки у Спартака?)
кебе, левицкий, бояринцев и кудряшов
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Михаил Дворников
«Перспективный Арсен Адамов»
По истине великое интервью
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LaffyTaffy
Ответ dafaka13
24 года в октябре, а всё туда же - молодой, перспективный
В 29 таким же будет
+3
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tony
Ответ Спартак сила
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отличные сказки, но история у Зенита набралась очень даже. Два еврокубка ни у кого нет
+2
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wRong
Ответ </c/>
если бы этот конкретный случай был единичным или скажу так, был исключением из правил, то да, но зенит действует подобным образом уже не в первые..
Всё даже хуже, чем я думал. Похоже, что ты серьезно не осознаешь, что в каждом клубе в заявке 25 человек, а играют на постоянной основе в лучшем случае 13-14
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.ru
я никому, никогда не уступал...
Арсен, мы то все это знаем... теперь попробуй доказать это Ярошику
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Пирс Морган
It’s me, Mario
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dimamak10
Ответ belikovda.90
Нет никого в российском футболе, кроме СССР, сильне Аршавина. 5 место в борьбе за ЗМ
6е место
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Vatikan
Ответ CIONTRO
Он хорошо играет, с чего это вдруг?
В фифу может хорошо играет, а в футбол никак
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Алексей Кузнецов
Ответ </c/>
вся суть зенита, выкупить основного игрока Урала, усадить длительно на лавку практически не давая практики, в итоге купив конкурента на позицию и слив игрока...паразиты...
Выкупили аж за 5 млн евро, вот ироды, давали сыграть ещё, пользу приносил. Толи дело вы...
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My Channels To Watch
Уже 2 года просидел. Вспоминаем Набиуллина, который в Рубине имел огромный потенциал и уничтожил карьеру в Зените
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Onion
Адамов, Сутормин, Бакаев, Ерохин...
Марио уже показал, что даже растренированный намного класснее, чем все эти многочисленные зенитовские пассажиры.
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belikovda.90
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pyritanza
Ответ Спартак сила
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Думаешь, если повторять эту мантру раз за разом, когда-нибудь она воплотится в жизнь?)
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sbvinn
Ответ Vatikan
Да ты дно, какие могут быть обиды, ну правда
Где обиды? Ему неприятно. Неприятно не равно обидно.
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Vatikan
Ответ sbvinn
Где обиды? Ему неприятно. Неприятно не равно обидно.
Изначально было "обидно")
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Shinco
Арсен боец, пригодится ещё Зениту 💪
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igls54
Для начала неплохо бы на себя взглянуть со стороны
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