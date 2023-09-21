Наследный принц Саудовской Аравии об отмывании репутации через спорт: «Называйте это как хотите. Если это увеличит наш ВВП на 1%, мы продолжим этим заниматься»

Наследный принц Саудовской Аравии высказался о роли спорта для экономики страны.

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд ответил на вопрос о том, что использует спорт для «отмывания своей репутации».

«Если отмывание репутации через спорт увеличит наш ВВП на один процент, то мы продолжим этим заниматься.

Мне все равно. У меня есть рост ВВП на один процент за счет спорта, и я нацелен еще на 1,5 процента. Называйте это как хотите – мы собираемся добиться роста на эти 1,5 процента», – сказал сын короля Саудовской Аравии в интервью Fox News.

В летнее трансферное окно саудовские футбольные клубы потратили более 800 миллионов фунтов на трансферы иностранных игроков. Страна претендует на проведение чемпионата мира в 2030 или 2034 году.

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