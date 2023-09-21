Наследный принц Саудовской Аравии об отмывании репутации через спорт: «Называйте это как хотите. Если это увеличит наш ВВП на 1%, мы продолжим этим заниматься»

Теги Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Политика деньги Футбол

Наследный принц Саудовской Аравии высказался о роли спорта для экономики страны.

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд ответил на вопрос о том, что Саудовская Аравия использует спорт для «отмывания своей репутации». 

«Если отмывание репутации через спорт увеличит наш ВВП на один процент, то мы продолжим этим заниматься. 

Мне все равно. У меня есть рост ВВП на один процент за счет спорта, и я нацелен еще на 1,5 процента. Называйте это как хотите – мы собираемся добиться роста на эти 1,5 процента», – сказал сын короля Саудовской Аравии в интервью Fox News. 

В летнее трансферное окно саудовские футбольные клубы потратили более 800 миллионов фунтов на трансферы иностранных игроков. Страна претендует на проведение чемпионата мира в 2030 или 2034 году. 

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11 комментариев

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schwein
Ничего личного, просто бизнес.
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QWertY
Жестко и по делу. Саудиты доказывают всем, что ради бабок западноевропейские псевдопринципы идут куда подальше
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Евгений Шазиев
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Тотально-доминирующее большинство мира уже откровенно вытирает ноги об то, что любители фразы "весь свободный (нет) мир говорил о России"
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6tspey7tb5
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И вертели мы вас на...
Кальяне?
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GuruFutbola
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Кашшай Чакырович
К ним испытываешь больше уважения, чем к западным лицемерам !
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Talgat Ergeshov
если к тому времени во главе фифа будет тот же меркантильный инфантино,вполне вероятно,что в са и будет чм...са ничем не хуже катара,а то и лучше....опыт тем более есть)
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Честный контроль
Нравится кому или нет, но наследный принц прав.
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Wesley
Наследный принц Саудовской Аравии об отмывании репутации через спорт: "Если тебя что-то не устраивает, выйди со мной в посольстве раз на раз"
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deadjoker
Вот нормальный человек. А не все вот эти вот толерасты и проспособленцы из уефа.
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Alexandr Kondratev
Ответ GuruFutbola
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Самому красивому я даже не знаю что и говорить через год)
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