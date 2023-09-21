Губернатор Хабаровского края: «Амур» заработал более 125 млн рублей на мерче, абонементах, билетах за прошлый год. Это рекорд за всю историю хабаровского хоккея»

Губернатор Хабаровского края высказался о бюджете «Амура» на сезон.

– Каков бюджет «Амура» на этот год? По переходам очевидно, что он значительно вырос. Можно ли говорить, что «Амур» стал клубом-олигархом?

– Деньги есть. Это первое. Второе: да, бюджет подрос, но немного. Самое главное, что мы сделали, это повысили эффективность расходования средств.

«Амур» научился зарабатывать сам. Только за прошлый год на мерче, абонементах, билетах, различных маркетинговых историях клуб заработал более 125 миллионов рублей. Это рекорд за всю историю хабаровского хоккея.

Бюджет вырос за счет новых партнеров, вы это видите по рекламе на форме «Амура». Нас многие поддерживают, но, уверен, год от года количество желающих вложиться в хоккей будет только расти.

Еще одна важная часть бюджета – мы научились экономить, выгнав из «Амура» всех неэффективных менеджеров. Не хочу никого обидеть, но пришлось разогнать много народу, чтобы вокруг хоккейного клуба наступила финансовая чистота, – сказал Михаил Дегтярев, являющийся председателем попечительского совета «Амура».