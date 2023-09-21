«Зарплаты просто сумасшедшие, хотя нашим игрокам красная цена – 10 000 долларов. Они тратят свое здоровье, но не больше». Пономарев о деньгах в российском футболе

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Р-Спорт деньги Футбол

Владимир Пономарев высказался о высоких зарплатах российских футболистов.

– Сейчас зарплаты в футболе очень высокие. В советское время было не так?

– Сейчас зарплаты просто сумасшедшие, хотя нашим футболистам красная цена – 10 000 долларов. Все-таки они тратят свое здоровье, но не больше.

В наше время, конечно, армейцы получали прилично. У всех была одинаковая зарплата – 180 рублей в основном составе, 140 в дублирующем. Еще 120 рублей дополнительно платили за звездочки. Остальные команды выкручивались: киевляне стояли на должностях в шахтах, «Динамо» приплачивало МВД, «Спартаку» – миллионеры-подпольщики. Нам все завидовали, что мы официально получаем 300 рублей. Правда, машина в то время стоила пять тысяч.

– У вас была машина?

– Да, купил ее в Англии, когда мы ездили на чемпионат мира. Тогда Adidas заплатил мне около 1,5 тысячи долларов за то, чтобы я играл в их форме. И еще федерация футбола СССР заплатила 500 долларов. Я оплатил «Волгу» за 1200 долларов и получил ее в Москве.

– Федерация каждый раз выплачивала такие суммы?

– Нам оплачивали пребывание в стране. За каждую страну мы получали 80 долларов. Это было очень много. Мы останавливались в Париже или Копенгагене и должны были отоварить все эти деньги за несколько часов, потому что валюту нельзя было ввозить в Россию.

Помню, с нами всегда ездил импресарио – швед Аланс. Мы его каждый раз просили: «Аланс, купи нам бутылочку кока-колы». Он удивлялся: «Вы что, обалдели? Я же привез вам 20 тысяч долларов наличными за игру!» Только мы ничего не имели, все денежки складывал к себе в чемоданчик один человек из КГБ.

Куда эти деньги уходили – не знаю, но мы их не видели, хотя зарабатывали огромные суммы. Именно поэтому нас и выпускали за границу, больше неоткуда было брать валюту, – сказал бывший игрок ЦСКА

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14 комментариев

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igls54
«Спартаку» – приплачивали миллионеры-подпольщики. Все что нужно знать о народной команде
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Пикачу82
Какое ему дело до чужих зарплат?
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Гамарджоба Генацвале
Без здоровья и деньги нафиг не нужны.
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Stanislav Cherchesov
Сейчас спонсоров и вливаний больше, средств для показа и так далее. Для своего времени советские футболисты тоже хорошо получали. Не вижу смысла ныть.
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Игорь Пичугин
Ой хорошо что на этих дедов переключились(Пономарев, Тихонов) Моста хоть от учёбы не отвлекают, а то Саша ещё до сих пор изучает что такое слепая зона.
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Песчанка
Скорее не миллионеры подпольщики, а члены ЦК КПСС давли нужные указания как поощрять КБ
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Кочевник56
Если честно, то да переплачивать..., платить должны за результат, а если результат делают иностранцы тогда зачем платить огромные деньги отечественным...
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pztpzhmx66
Никто не отменяет заслуг того поколения .
Но извините …Игроки сборной получали очень квартиры с классным метражом и расположением .
Они были элитой общества .
то что они в жили во времена дефицита хороших машин , это факт , но это совсем другая история .
Стоимость квартир которые они получали …в районе 20-40 млн .
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Песчанка
В 1991 году капитан команды ЦСКА Кузнецов получал 1000 долларов в год оклад.
Плюс премиальные. За победы. И премиальные за результаты по итогу сезона.
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Ответ Игорь Пичугин
Ой хорошо что на этих дедов переключились(Пономарев, Тихонов) Моста хоть от учёбы не отвлекают, а то Саша ещё до сих пор изучает что такое слепая зона.
Эти деды и не отключались
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