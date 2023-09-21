«Зарплаты просто сумасшедшие, хотя нашим игрокам красная цена – 10 000 долларов. Они тратят свое здоровье, но не больше». Пономарев о деньгах в российском футболе

Владимир Пономарев высказался о высоких зарплатах российских футболистов.

– Сейчас зарплаты в футболе очень высокие. В советское время было не так?

– Сейчас зарплаты просто сумасшедшие, хотя нашим футболистам красная цена – 10 000 долларов. Все-таки они тратят свое здоровье, но не больше.

В наше время, конечно, армейцы получали прилично. У всех была одинаковая зарплата – 180 рублей в основном составе, 140 в дублирующем. Еще 120 рублей дополнительно платили за звездочки. Остальные команды выкручивались: киевляне стояли на должностях в шахтах, «Динамо» приплачивало МВД, «Спартаку» – миллионеры-подпольщики. Нам все завидовали, что мы официально получаем 300 рублей. Правда, машина в то время стоила пять тысяч.

– У вас была машина?

– Да, купил ее в Англии, когда мы ездили на чемпионат мира. Тогда Adidas заплатил мне около 1,5 тысячи долларов за то, чтобы я играл в их форме. И еще федерация футбола СССР заплатила 500 долларов. Я оплатил «Волгу» за 1200 долларов и получил ее в Москве.

– Федерация каждый раз выплачивала такие суммы?

– Нам оплачивали пребывание в стране. За каждую страну мы получали 80 долларов. Это было очень много. Мы останавливались в Париже или Копенгагене и должны были отоварить все эти деньги за несколько часов, потому что валюту нельзя было ввозить в Россию.

Помню, с нами всегда ездил импресарио – швед Аланс. Мы его каждый раз просили: «Аланс, купи нам бутылочку кока-колы». Он удивлялся: «Вы что, обалдели? Я же привез вам 20 тысяч долларов наличными за игру!» Только мы ничего не имели, все денежки складывал к себе в чемоданчик один человек из КГБ.

Куда эти деньги уходили – не знаю, но мы их не видели, хотя зарабатывали огромные суммы. Именно поэтому нас и выпускали за границу, больше неоткуда было брать валюту, – сказал бывший игрок .

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