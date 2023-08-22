«Вендел, как Месси в Америке, преобразил свою команду, решил исход большого матча. Говорят, один в поле не воин, но бывает иначе». Нигматуллин о хавбеке «Зенита»

Теги Спартак Зенит МЛС премьер-лига Россия Лионель Месси Руслан Нигматуллин Малком Интер Майами Вендел Чемпионат.com Футбол

Руслан Нигматуллин считает Вендела лидером «Зенита» после ухода Малкома.

В матче 5-го тура Мир РПЛ (3:1) бразилец оформил дубль в ворота «Спартака».

«Зенит» явно зависим от своих лидеров: ушел Малком — и сразу же начались проблемы. Вендел вернулся после долгого отсутствия и решил исход большого матча. Прямо как Месси в Америке, который преобразил свою команду.

Говорят, что один в поле не воин, но иногда бывает иначе. Есть футболисты, которые становятся незаменимыми лидерами своих клубов! Вендел – один из них», – сказал бывший вратарь сборной России.

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8 комментариев

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KOTOV71
Ну всё,было " вот ушёл Малком,и Зениту хана", не сбылось. Теперь будут балаболить " вот уйдёт Вендел..."
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Сергей48
Вендел красавчик!
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Андрей Петров
Вендел лучший конечно!
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Жорег Борщофф
Зенит на Ютубе выпустил видеоролик, гляньте на реакцию Вендела и Клаудиньо и успокойтесь.
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MikGera
Вендел молодец, но не стал бы так идеализировать и уж тем более сравнивать с кем-либо. Два гола забил, но первый больше Джикия постарался а второй я бы на счет Клаудиньо отнес, пас был великолепный
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Владимир Молявин
Ещё памятник ему поставь при жизни.
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balander09
Вендел сделал игру, но мусолят это как Ковальчук в 2008
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