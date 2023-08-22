«Вендел, как Месси в Америке, преобразил свою команду, решил исход большого матча. Говорят, один в поле не воин, но бывает иначе». Нигматуллин о хавбеке «Зенита»

Руслан Нигматуллин считает Вендела лидером «Зенита» после ухода Малкома.

В матче 5-го тура Мир (3:1) бразилец оформил дубль в ворота « ».

« » явно зависим от своих лидеров: ушел — и сразу же начались проблемы. Вендел вернулся после долгого отсутствия и решил исход большого матча. Прямо как в Америке, который преобразил свою команду.

Говорят, что один в поле не воин, но иногда бывает иначе. Есть футболисты, которые становятся незаменимыми лидерами своих клубов! Вендел – один из них», – сказал бывший вратарь сборной России.

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