Александр Мостовой: «Зенит» будет трясти. «Спартак» еще навяжет ему борьбу, состав и бюджет для этого есть»
Александр Мостовой считает, что у «Спартака» есть шансы на титул Мир РПЛ.
– В начале сезона я говорил, что «Спартак» – одна из команд, которая обязана навязать «Зениту» борьбу. Просто обязана! Потому что было понятно: «Зенит» будет трясти. Ушел Малком. И я думал, что уйдет Вендел. А это люди, которые делают 35 голевых действий команды.
Но Вендел, к счастью для «Зенита», остался. И сейчас один из лучших.
– Кузяев еще ушел из «Зенита».
– Ну, Кузяев – игрок, которого можно заменить. Он все-таки не делает такой результативной статистики, как бразильцы.
И, я думаю, «Спартак» еще навяжет «Зениту» борьбу. У них состав, бюджет – все для этого есть. Понятно, что «Урал» не может долго оставаться наверху – он сползет. «Динамо» должно быть в пятерке по итогам сезона, это однозначно. ЦСКА тоже показывает, что готов бороться. Сейчас там почти все здоровы, троих они подписали – и вроде как есть кем играть, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
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