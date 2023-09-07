Александр Мостовой: «Зенит» будет трясти. «Спартак» еще навяжет ему борьбу, состав и бюджет для этого есть»

Александр Мостовой считает, что у «Спартака» есть шансы на титул Мир РПЛ.

– В начале сезона я говорил, что « » – одна из команд, которая обязана навязать «Зениту» борьбу. Просто обязана! Потому что было понятно: «Зенит» будет трясти. Ушел Малком. И я думал, что уйдет Вендел. А это люди, которые делают 35 голевых действий команды.

Но Вендел, к счастью для «Зенита», остался. И сейчас один из лучших.

– еще ушел из «Зенита».

– Ну, Кузяев – игрок, которого можно заменить. Он все-таки не делает такой результативной статистики, как бразильцы.

И, я думаю, «Спартак» еще навяжет «Зениту» борьбу. У них состав, бюджет – все для этого есть. Понятно, что « » не может долго оставаться наверху – он сползет. « » должно быть в пятерке по итогам сезона, это однозначно. тоже показывает, что готов бороться. Сейчас там почти все здоровы, троих они подписали – и вроде как есть кем играть, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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