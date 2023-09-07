Александр Мостовой: «Зенит» будет трясти. «Спартак» еще навяжет ему борьбу, состав и бюджет для этого есть»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Урал Далер Кузяев Малком Вендел Футбол

Александр Мостовой считает, что у «Спартака» есть шансы на титул Мир РПЛ.

– В начале сезона я говорил, что «Спартак» – одна из команд, которая обязана навязать «Зениту» борьбу. Просто обязана! Потому что было понятно: «Зенит» будет трясти. Ушел Малком. И я думал, что уйдет Вендел. А это люди, которые делают 35 голевых действий команды.

Но Вендел, к счастью для «Зенита», остался. И сейчас один из лучших.

Кузяев еще ушел из «Зенита».

– Ну, Кузяев – игрок, которого можно заменить. Он все-таки не делает такой результативной статистики, как бразильцы.

И, я думаю, «Спартак» еще навяжет «Зениту» борьбу. У них состав, бюджет – все для этого есть. Понятно, что «Урал» не может долго оставаться наверху – он сползет. «Динамо» должно быть в пятерке по итогам сезона, это однозначно. ЦСКА тоже показывает, что готов бороться. Сейчас там почти все здоровы, троих они подписали – и вроде как есть кем играть, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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6 комментариев

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И опять ни слова про Краснодар, замечу, что говорит о том, как смотрит футбол наш глубокоуважаемый эксперт.
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Ростов-на-Дону
Ничего "Спартак" не навяжет. Бред несёт этот "тренеришка".
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Спартаку бы в первую восьмёрку сначала попасть.
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Дмитрий Васин
Да когда это закончится уже, ну какое чемпионство...
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blаncо
Единственное, что навяжет Спартак - петлю на шею Абаскалю. Этот гигант тренерской мысли уже конкретно поплыл.
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Velirpa
Ответ Log in
И опять ни слова про Краснодар, замечу, что говорит о том, как смотрит футбол наш глубокоуважаемый эксперт.
да успокойтесь, какая разница кто выиграет внутренний чемпионат, когда во внешние не пускают, какая разница кто выиграет чемпионат по городкам.
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