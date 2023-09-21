«Оренбург» – «Факел». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
«Оренбург» сыграет с «Факелом» в 4-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:15 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 21 сентября, 17.15, «Газовик»
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