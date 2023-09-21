«Оренбург» – «Факел». Онлайн-трансляция начнется в 17:15

Теги ФОНБЕТ Кубок России Факел Оренбург онлайны Футбол

«Оренбург» сыграет с «Факелом» в 4-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:15 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Оренбург – Факел
Дата проведения
21 сентября, 17.15, «Газовик»
Онлайн матча

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1 комментарий

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Roman
Главный матч сегодняшнего дня в мире! Ждём четвертую сухую победу подряд Оренбурга)
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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