Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Динамо» в гостях у «Краснодара», «Спартак» сыграет с «Пари НН»

Стартует 4-й тур группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.

Во вторник « » сыграет в гостях с « », « » – с « ».

В среду « » встретится на выезде с «Уралом», ЦСКА примет «Сочи», «Зенит» будет противостоять «Ахмату».

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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