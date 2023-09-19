Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Динамо» в гостях у «Краснодара», «Спартак» сыграет с «Пари НН»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин ФОНБЕТ Кубок России результаты Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН Сочи Футбол

Стартует 4-й тур группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.

Во вторник «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», «Спартак» – с «Пари НН».

В среду «Локомотив» встретится на выезде с «Уралом», ЦСКА примет «Сочи», «Зенит» будет противостоять «Ахмату».

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

4-й тур

Краснодар – Динамо
Дата проведения
19 сентября, 15.00, «стадион Краснодар»
Онлайн матча

 

Балтика – Крылья Советов
Дата проведения
19 сентября, 17.15, «Стадион Калининград»
Онлайн матча

 

Пари НН – Спартак
Дата проведения
19 сентября, 17.15, «Стадион Нижний Новгород»
Онлайн матча

 

Урал – Локомотив
Дата проведения
20 сентября, 15.00, «Екатеринбург-Арена»
Онлайн матча

 

ЦСКА – Сочи
Дата проведения
20 сентября, 15.00, «ВЭБ Арена»
Онлайн матча

 

Рубин – Ростов
Дата проведения
20 сентября, 17.15, «Ак Барс Арена»
Онлайн матча

 

Ахмат – Зенит
Дата проведения
20 сентября, 17.15, «Ахмат-Арена»
Онлайн матча

 

Оренбург – Факел
Дата проведения
21 сентября, 17.15, «Газовик»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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13 комментариев

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Артем Гладских
ростову удачи
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Артем Гладских
Ответ Диего Марадона
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и что? нам интересен наш кубок.
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Дмитрий Калибабчук
Предстоит исторический неудобный и сложный выезд в Грозный.
давай, Зенит!
+5
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mean machine/
Один из главных дней сезона для пользователя "Спартак сила". Его любимый ахмат играет.
+3
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Sergio Es
Чтобы бороться Краснодару за титулы в этом сезоне - нужно увеличивать глубину состава. Необходимы в зимнем перерыве сильные трансферы.
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Machine Head
Сегодня посмотрим в настоящем деле новичков Динамо . Хоть немного времени для адаптации в составе , но было .
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Caniball
Самое интересное противостояние это Краснодар - Динамо, потому что проигравший с высокой долей вероятности в лучшем случае поедет в Путь регионов.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Диего Марадона
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Akhor100
Ответ Sergio Es
Чтобы бороться Краснодару за титулы в этом сезоне - нужно увеличивать глубину состава. Необходимы в зимнем перерыве сильные трансферы.
У Краснодара по два игрока на каждую позицию. Сегодня будет второй состав играть, как и во всех предыдущих играх кубка. Глубина в этом сезоне отличная, хотя, соглашусь, усиление никогда лишним не будет.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Артем Гладских
ростову удачи
Завтра в Казани можно всего лишь подсластить пилюлю, которую нам выписали Калиниград и Валера.
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