Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Динамо» в гостях у «Краснодара», «Спартак» сыграет с «Пари НН»
Стартует 4-й тур группового этапа Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.
Во вторник «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», «Спартак» – с «Пари НН».
В среду «Локомотив» встретится на выезде с «Уралом», ЦСКА примет «Сочи», «Зенит» будет противостоять «Ахмату».
Фонбет Кубок России
Путь РПЛ
4-й тур
- Дата проведения
- 19 сентября, 15.00, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 19 сентября, 17.15, «Стадион Калининград»
- Дата проведения
- 19 сентября, 17.15, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 20 сентября, 15.00, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 20 сентября, 15.00, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 20 сентября, 17.15, «Ак Барс Арена»
- Дата проведения
- 20 сентября, 17.15, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 21 сентября, 17.15, «Газовик»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Фонбет Кубка России
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