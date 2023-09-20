Снейдер об «Интере» в ЛЧ: «Никто не будет рад встрече с этой командой. Прошлогодний результат – не случайность, а результат труда»

Уэсли Снейдер высоко оценил перспективы «Интера» в Лиге чемпионов.

«Ошибка, которую им нельзя совершать, – и я уверен, что они этого не сделают – это недооценивать своих соперников. В прошлом году команду мотивировала игра в очень сложной группе, и в этом году их группа выглядит проще лишь на первый взгляд, потому что Лига чемпионов всегда очень сложна. Я знаю это по опыту: нет команды, которую можно обыграть, расслабившись»

О возможном повторении успеха прошлого сезона

«Почему нет? Никто бы не обрадовался встрече с этой командой... К тому же в больших матчах по-настоящему воодушевлен. Мне всегда было ясно одно, самое главное: никто не считает прошлогодний результат случайностью. Это не так – это результат работы каждого. Зайти так далеко в Лиге чемпионов всегда тяжело, потому что многое там непредсказуемо, но если вы дойдете до финала, то может случиться все что угодно.

На этом этапе важны определенные детали и немного везения. В Стамбуле мы убедились в этом – разница между победой и поражением может быть очень тонкой», – сказал бывший полузащитник « » в интервью La Gazzetta dello Sport.

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