Беппе Маротта: «Цель «Интера» – победа во всех турнирах. Эта команда обязана добиваться максимума»

Беппе Маротта заявил, что цель «Интера» – выиграть все доступные трофеи.

«Эта команда обязана добиваться максимума. У нас много изменений, средний возраст снизился, а цели остаются теми же: выиграть каждый турнир, в котором мы участвуем.

Я уверен в том, что команда конкурентоспособна. У нас отличный тренер, менталитет которого укрепляется, он лучше узнает игроков, а состав очень хорошо отражает его идеи.

Конечно, есть и другие команды. Думаю, претенденты на чемпионство всегда плюс-минус одни и те же. Мы в их числе, как и « ». Так что будет очень сложный чемпионат, как и в прошлые годы», – сказал генеральный директор « » в интервью DAZN.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку