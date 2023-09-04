Беппе Маротта: «Цель «Интера» – победа во всех турнирах. Эта команда обязана добиваться максимума»
Беппе Маротта заявил, что цель «Интера» – выиграть все доступные трофеи.
«Эта команда обязана добиваться максимума. У нас много изменений, средний возраст снизился, а цели остаются теми же: выиграть каждый турнир, в котором мы участвуем.
Я уверен в том, что команда конкурентоспособна. У нас отличный тренер, менталитет которого укрепляется, он лучше узнает игроков, а состав очень хорошо отражает его идеи.
Конечно, есть и другие команды. Думаю, претенденты на чемпионство всегда плюс-минус одни и те же. Мы в их числе, как и «Милан». Так что будет очень сложный чемпионат, как и в прошлые годы», – сказал генеральный директор «Интера» в интервью DAZN.
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да, состав здорово омолодили
Зоммер, Квадрадо, Арнаутович, Санчес )
ну посмотрим
Конте тоже Янга приводил
помогло же
У Маротты за послание лет 10, три финала ЛЧ, с разными клубами, а у Наполи и Милана чего? ))