Беппе Маротта: «Цель «Интера» – победа во всех турнирах. Эта команда обязана добиваться максимума»

Теги Интер Милан Симоне Индзаги серия А Италия Кубок Италии Лига чемпионов УЕФА Беппе Маротта Футбол

Беппе Маротта заявил, что цель «Интера» – выиграть все доступные трофеи.

«Эта команда обязана добиваться максимума. У нас много изменений, средний возраст снизился, а цели остаются теми же: выиграть каждый турнир, в котором мы участвуем.

Я уверен в том, что команда конкурентоспособна. У нас отличный тренер, менталитет которого укрепляется, он лучше узнает игроков, а состав очень хорошо отражает его идеи.

Конечно, есть и другие команды. Думаю, претенденты на чемпионство всегда плюс-минус одни и те же. Мы в их числе, как и «Милан». Так что будет очень сложный чемпионат, как и в прошлые годы», – сказал генеральный директор «Интера» в интервью DAZN.

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14 комментариев

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pKaparika
Маротта лучший трансфер за хз сколько лет
+25
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cdsocer
Гений! И не надо больше слов!
+12
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Справедливости Ради
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+4
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Трент Резнор
Великолепная трансферная кампания. Спасибо, Гений.
+2
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Тюменец
Мощное заявление. По мне так надо осторожнее с подобными. Куда приятнее сначала победить, а потом подчеркнуть важные моменты этого пути.
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Экочёрт 4000
>средний возраст снизился

да, состав здорово омолодили
Зоммер, Квадрадо, Арнаутович, Санчес )
ну посмотрим
Конте тоже Янга приводил
помогло же
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Nerazzurri-88
Старт отличный. Но дерби покажет истинный уровень) Надеюсь, команда созрела для трофеев.
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Тео Эрнандес
Интер впечатляет пока конечно, но только дерби покажет кто сильнее ...
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Andrei Bandalak
Ответ pKaparika
Маротта лучший трансфер за хз сколько лет
Интересно кто-то еще помнит гениального Бранку?
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Тюменец
Ответ Е.Р.
Какие там идеи тренера отражает состав? Он 1 в 1 прошлогодний. К чему это привело известно. А ГЕНИЙ долдонит про победу в чемпионате. Что ты, ГЕНИЙ, для этого сделал? Отпустил бесплатно Шкрыняра? Понятно, почему он это делает. Когда дела пойдут не так, всё как и в том году свалят на тренера. Дескать, состав-то ###, это ты Индзаги сам дурак. Пока Интеру попадались разобранные, невнятные команды. Как Фиорентина непонятно что делающие на поле. Выиграли три матча всего у хрен не пойми кого, и уже заявления делает. Поучился бы на старости лет у Милана и Наполи. Они гораздо лучше запакованы.
Конечно лучше запакованы. И поучиться стоит. ))
У Маротты за послание лет 10, три финала ЛЧ, с разными клубами, а у Наполи и Милана чего? ))
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