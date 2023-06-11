Индзаги о 0:1 от «Ман Сити» в финале ЛЧ: «Интер» отлично играл и должен гордиться. В последние 25 минут мяч не хотел залетать в их ворота»
Симоне Индзаги доволен игрой «Интера» против «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов.
«Интер» уступил «Манчестер Сити» (0:1) в финале Лиги чемпионов в Стамбуле.
– Мы провели отличную игру и должны ею гордиться. Мы не должны думать: «А что если...» Да, мы заслуживали большего.
Я обнял своих игроков одного за другим – они были экстраординарны, как и наши болельщики, и все мы заслуживали другого результата. Но я надеюсь, что фанаты были рады увидеть такую игру команды сегодня вечером.
Все видели, что было в последние 25 минут матча. Казалось, что мяч не хочет залетать в ворота. Такое бывает, к сожалению, в финале Лиги чемпионов. Перекладина, вынос мяча с линии ворот, удар в упор в своего же игрока по команде – было все.
Мы играли против «Манчестер Сити» в свою силу и делали это очень хорошо. С таким настроем, организацией игры и решимостью, я думаю, мы вернемся сюда снова в будущем.
– Вы выиграли 7 кубковых финалов подряд до этого дня. Что сейчас чувствуете после поражения?
– Это странное ощущение, мне нужно к нему привыкнуть, но я обнял всех своих игроков.
Я редко говорю сразу после матча, так как мне нравится выждать день-два, но сегодня я сказал парням, что они должны гордиться тем, чего добились. Они показали всему миру, насколько хорошо они противостояли «Манчестер Сити», команде, которая, как всем известно, обладает таким высоким классом.
Мы заслуживали большего, но снимаем шляпу перед «Ман Сити». Мы знаем, как много они работали в последние годы, чтобы достичь этого, – сказал главный тренер «Интера» в эфире Sport Mediaset.
Два момента, которыми «Сити» выиграл ЛЧ: филигранный удар Родри и суперсэйв Эдерсона от Лукаку
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Forza Inter 🖤💙
Это должно было стоить невероятных усилий и таланта. Спасибо за это Индзаги!) Пусть всех игроков и тренера ждет хорошее будущее, а поражение сделает всех спокойней и сильней.
А Италия еще вернется, и Интер, и Ювентус, как бы шейхи не пыжились, и Милан. Такие клубы не могут кануть в небытие)
Pazza Inter Amala