Индзаги о 0:1 от «Ман Сити» в финале ЛЧ: «Интер» отлично играл и должен гордиться. В последние 25 минут мяч не хотел залетать в их ворота»

Теги Интер Симоне Индзаги Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Симоне Индзаги доволен игрой «Интера» против «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов.

«Интер» уступил «Манчестер Сити» (0:1) в финале Лиги чемпионов в Стамбуле.

– Мы провели отличную игру и должны ею гордиться. Мы не должны думать: «А что если...» Да, мы заслуживали большего.

Я обнял своих игроков одного за другим – они были экстраординарны, как и наши болельщики, и все мы заслуживали другого результата. Но я надеюсь, что фанаты были рады увидеть такую игру команды сегодня вечером.

Все видели, что было в последние 25 минут матча. Казалось, что мяч не хочет залетать в ворота. Такое бывает, к сожалению, в финале Лиги чемпионов. Перекладина, вынос мяча с линии ворот, удар в упор в своего же игрока по команде – было все.

Мы играли против «Манчестер Сити» в свою силу и делали это очень хорошо. С таким настроем, организацией игры и решимостью, я думаю, мы вернемся сюда снова в будущем.

– Вы выиграли 7 кубковых финалов подряд до этого дня. Что сейчас чувствуете после поражения?

– Это странное ощущение, мне нужно к нему привыкнуть, но я обнял всех своих игроков.

Я редко говорю сразу после матча, так как мне нравится выждать день-два, но сегодня я сказал парням, что они должны гордиться тем, чего добились. Они показали всему миру, насколько хорошо они противостояли «Манчестер Сити», команде, которая, как всем известно, обладает таким высоким классом.

Мы заслуживали большего, но снимаем шляпу перед «Ман Сити». Мы знаем, как много они работали в последние годы, чтобы достичь этого, – сказал главный тренер «Интера» в эфире Sport Mediaset.

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38 комментариев

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Михо
Спасибо Интеру за равную борьбу и интригу до последних минут
+49
-2
+47
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ten Hag
Интер заслуживал своей игрой овертайм уж точно
+46
-5
+41
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Buharoid
Индзаги лучший итальянский тренер на данный момент.
+39
-12
+27
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Извилина Заремы
Ответ Ванильный Мишка
Интер молодцы. Но Сити прошел ПСЖ, Баварию и Реал на пути к финалу. А Интер прошел Порту, Бенфику и Милан. Если бы МС после такого пути споткнулся на Интере, то я бы очень расстроился. Но это мои личные чувства:)
"Лейпциг", не ПСЖ.
+15
-1
+14
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Iamliam
Ответ ten Hag
Интер заслуживал своей игрой овертайм уж точно
Это правда! Очень интересно было бы посмотреть как Сити психологически отреагировал на это - как настоящие чемпионы снова начали бы давить или растерялись бы? Жаль чутка не повезло Интеру и еще 30 минут мы не увидели.
+9
-2
+7
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Krauvec Cool
Ответ Buharoid
Индзаги лучший итальянский тренер на данный момент.
Смешно. Спаллетти лучший тренер
+14
-8
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stomatologbeatles
Симоне!!!! Спасибо тебе за наш Интер!!!!
+7
-3
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Mu5ta
Просто хочется еще раз написать после этого матча
Forza Inter 🖤💙
+4
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Pazzo7
Индзаги совершил чудо и так. У Интера весь состав собран на 70% от одного Грилиша, но на поле были две равные по силе команды. Помимо этого Интер был смелее и заряженней)

Это должно было стоить невероятных усилий и таланта. Спасибо за это Индзаги!) Пусть всех игроков и тренера ждет хорошее будущее, а поражение сделает всех спокойней и сильней.

А Италия еще вернется, и Интер, и Ювентус, как бы шейхи не пыжились, и Милан. Такие клубы не могут кануть в небытие)

Pazza Inter Amala
+6
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v6vngyr2dh
Отдельный респект болелам Сити на стадионе! Как они аплодировали Интеру при награждении!
+3
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Buharoid
Ответ Krauvec Cool
Смешно. Спаллетти лучший тренер
Спалетти без шансов отъехал от мертвого Милана в ЛЧ и вылетел из кубка от команды из пердива. С чемпионством молодец, но ему повезло, что осенью вообще все конкуренты самоликвидировались.
+5
-2
+3
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Нефанатик
С Лаутаро «хочу забить сам» и Лукаку «не хочу забивать и сам» шансов не было.
+2
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Tristan...
Интер сыграл достойно. Финал не стал для Сити лёгкой прогулкой, как 1/2 и 1/4. А если бы в некоторых моментах Интеру повезло чуть больше, могли бы вообще выиграть финал
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LaffyTaffy
Вышел Лукаку и засрал все шансы Интеру)))
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Мексиканская песня
Сарри выиграл Лигу Европы, а Индзаги и Спаллетти - нет.
0
0
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ArdaTuran
Ответ Direct free kick
Вылететь в 1/8 "заслуживал не меньше". Штанги Порту были не хуже сегодняшних моментов
иди на мужской половой орган, грязный провокатор
+1
-1
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Ванильный Мишка
Интер молодцы. Но Сити прошел ПСЖ, Баварию и Реал на пути к финалу. А Интер прошел Порту, Бенфику и Милан. Если бы МС после такого пути споткнулся на Интере, то я бы очень расстроился. Но это мои личные чувства:)
+8
-8
0
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Покерный Футбол
Ответ Мексиканская песня
Сарри выиграл Лигу Европы, а Индзаги и Спаллетти - нет.
Ага,Сарри выиграл ЛЕ с Челси с праймовым Азаром,какое то неуместное сравнение.
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