Индзаги о 5:1 с «Миланом»: «Два трофея и финал ЛЧ в прошлом сезоне помогли «Интеру» еще больше поверить в себя»

Теги Интер Милан Симоне Индзаги серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Симоне Индзаги после 5:1 с «Миланом» поблагодарил «Интер» за хороший старт.

Только «нерадзурри» за 4 тура Серии А набрали 12 очков.

«Мы отлично начали матч и сохраняли концентрацию, забивали в нужные моменты. У вышедших на замену тоже было правильное отношение к делу.

Я поздравляю парней с тем, как они начали сезон. Мы рады, что дали фанатам повод для празднований. Но сейчас начинается сложная серия матчей, мы должны быть готовы.

Мы выиграли 4 дерби в прошлом сезоне, что позволило нам завоевать трофей и выйти в стамбульский финал Лиги чемпионов. Сейчас же мы сделали только один из шагов, впереди еще длинный путь.

В прошлом сезоне мы взяли два трофея, дошли до финала Лиги чемпионов – это помогло нам поверить в себя еще больше. Теперь же мы должны доказать, что готовы ко всему, что нас ожидает», – сказал главный тренер «Интера» в эфире DAZN.

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16 комментариев

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Alex8007
Индзаги - Монстр! Наверное лучший тренер в Серии А прямо сейчас!

UPD: Каюсь, второй после Аллегри!
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+30
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rigobersong
И на весь состав потратили меньше, чем мю на Антони:))
+27
-3
+24
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charly001
Индзаги хорош, наряду с сити самый сбалансированный футбол показывают в Европе
+11
0
+11
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GloryReal
Без шансов вынесли. Молодцы.
+11
-1
+10
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darby crash
Ответ rigobersong
И на весь состав потратили меньше, чем мю на Антони:))
Поразительно!
+10
0
+10
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San Lorenso
Сима хорош💪🏻 а ведь его чуть не уволили по ходу прошлого сезона.
+8
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Илья Лисицкий
я думал , что 3:1 ,но интер удивил, забив 5, и это приятно
+7
-1
+6
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Справедливости Ради
Так и есть , Интер вперёд, Симоно думаю ты можешь сделать то ачем многие мечтают
+5
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Мистер Биспинг
Интер поражает тем насколько эффективно они распоряжаются мячом когда его получают.

Гол Тюрама - настоящая красота.

Жаль, что не удалось не пропустить первый мяч в сезоне.
+2
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Cristiano Ronaldo
Ответ Fan of Sport
Как бы это смешно не звучало, но я думаю, что именно Ювентус под руководством Аллегри единственный реальный конкурент Интера в этом сезоне в Серии А. Также Юве дважды в сухую обыграл Интер в Серии А в прошлом сезоне, Юве под руководством Аллегри - это самый неудобный соперник для Интера, это факт. Аллегри на опыте умеет набирать очки, даже с плохой игрой, плюс отсутствие еврокубков и Суперкубка Италии скажется в лучшую сторону, а у Интера не самая слабая группа в ЛЧ, Бенфика и Реал Сосьедад будут бороться за выход из группы, а Зальцбург команда сюрприз, которая с любым тренером играет в открытый атакующий футбол. В общем, Серии А из года в год становится интереснее в плане интриги и зрелищности, это не может радовать.
Это звучит реально смешно, потому что Ювентус ужасен и будет чудом, если они в топ 4 попадут по итогам сезона.
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tolstiy
хочется верить, что симеоне, вырос как тренер и теперь не только в кубках, но и в чемпионате будет тянуть и не будем очки в проходных матчах терять...
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Opelrus
Сима - сила 💪
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Azam1899
Кузенов с победой. А Милан запарил играть в забросы на девятку. Этот футбол закончился на закате нулевых. Когда у тебя три дуболома в пз, только и остается, что надеяться на связку левый дэф - центр нап. Такая себе надежда..
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Cristiano Ronaldo
Ответ Fan of Sport
Они по итогам и прошлого сезона были в топ 4, если бы не сняли очки.
Меньше надо было махинациями заниматься, вон даже Криша пытаются на двадцать лямов кинуть.
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