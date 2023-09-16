Индзаги о 5:1 с «Миланом»: «Два трофея и финал ЛЧ в прошлом сезоне помогли «Интеру» еще больше поверить в себя»
Симоне Индзаги после 5:1 с «Миланом» поблагодарил «Интер» за хороший старт.
Только «нерадзурри» за 4 тура Серии А набрали 12 очков.
«Мы отлично начали матч и сохраняли концентрацию, забивали в нужные моменты. У вышедших на замену тоже было правильное отношение к делу.
Я поздравляю парней с тем, как они начали сезон. Мы рады, что дали фанатам повод для празднований. Но сейчас начинается сложная серия матчей, мы должны быть готовы.
Мы выиграли 4 дерби в прошлом сезоне, что позволило нам завоевать трофей и выйти в стамбульский финал Лиги чемпионов. Сейчас же мы сделали только один из шагов, впереди еще длинный путь.
В прошлом сезоне мы взяли два трофея, дошли до финала Лиги чемпионов – это помогло нам поверить в себя еще больше. Теперь же мы должны доказать, что готовы ко всему, что нас ожидает», – сказал главный тренер «Интера» в эфире DAZN.
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UPD: Каюсь, второй после Аллегри!
Гол Тюрама - настоящая красота.
Жаль, что не удалось не пропустить первый мяч в сезоне.