Эрик тен Хаг: «В «МЮ» я ни разу не выпустил лучший состав, всегда у кого-то травмы. Но прежде мы всегда добивались результата»

Эрик тен Хаг пожаловался на постоянные травмы игроков «Манчестер Юнайтед».

«Одно можно сказать точно: с начала прошлого сезона я еще ни разу не выпускал на поле стартовый состав, который считаю лучшим. Всегда у кого-то травмы. Но мы всегда добивались нужных результатов, не считая нынешнего периода. Я сталкивался с подобным прежде – и преодолевал. С этим нужно справляться.

Мне подобные ситуации нравятся тем, что тебе нужно с ними как-то справиться, нужно знать, что делать, а именно – сосредоточиться на процессе», – заявил главный тренер « ».

Тен Хаг после 3 поражений «МЮ» за 5 игр: «Нам не нужна перезагрузка. Идет процесс, отрезками мы очень хороши»

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