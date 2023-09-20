Эрик тен Хаг: «В «МЮ» я ни разу не выпустил лучший состав, всегда у кого-то травмы. Но прежде мы всегда добивались результата»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг пожаловался на постоянные травмы игроков «Манчестер Юнайтед».

«Одно можно сказать точно: с начала прошлого сезона я еще ни разу не выпускал на поле стартовый состав, который считаю лучшим. Всегда у кого-то травмы. Но мы всегда добивались нужных результатов, не считая нынешнего периода. Я сталкивался с подобным прежде – и преодолевал. С этим нужно справляться.

Мне подобные ситуации нравятся тем, что тебе нужно с ними как-то справиться, нужно знать, что делать, а именно – сосредоточиться на процессе», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Тен Хаг после 3 поражений «МЮ» за 5 игр: «Нам не нужна перезагрузка. Идет процесс, отрезками мы очень хороши»

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9 комментариев

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Дмитрий Якушевич
В следующий раз скажет про дальний перелет или плохое качество льда, ой, газона
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Экспертное мнение
Сразу было ясно, что не стоит лезть в МЮ. Теперь мы потеряли и крутого тен Хага, и крутой Аякс(( Может пора вернуться.
+6
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Михо
Стелет соломку перед Баварией😃
+6
-1
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20!8
Ответ Руслан Платонов
Сэр Алекс Фергюсон и с 7 защитниками в составе умудрялся побеждать)
Немного другое время было и Сэр Алекс это величина, а допустим кто такой тен Хаг перед тем же Роналду?)неудивительно что второй его ни во что не ставил за что и поплатился, но Роналду останется легендой Мю и одним из величайших в истории, а вот у Тен Хага большая перспектива недоработать второй сезон
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Руслан Платонов
Сэр Алекс Фергюсон и с 7 защитниками в составе умудрялся побеждать)
+2
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VictorVallecano
Так и кто в этом виноват, если не ты и твой тренерский штаб, включая физиотерапевта?
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