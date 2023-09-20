Димитар Бербатов: «МЮ» в кризисе на поле и вне его. Команда спит, «Брайтон» переиграл их на «Олд Траффорд» – было больно смотреть»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Димитар Бербатов премьер-лига Англия Брайтон Эрик тен Хаг Футбол

Димитар Бербатов считает, что «Манчестер Юнайтед» находится в кризисе.

После поражения от «Брайтона» (1:3) в 5-м туре АПЛ главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что, по его мнению, слово «кризис» не подходит для описания ситуации в клубе. 

«Судя по результатам и выступлениям на поле, думаю, «Юнайтед» находится в небольшом кризисе. Вне поля также есть небольшой кризис из-за продажи – в один момент она рассматривается, в следующий – нет. Кажется, никто не знает, что происходит и как обстоят дела.

Некоторые говорят, что мини-кризис начался с владельцев, потому что именно они заложили основы для всего, что идет по цепочке. Кто-то думает, что все зависит от того, что происходит на поле, от тренерских решений или от игроков. Я думаю, что все это каким-то образом взаимосвязано.

Самое главное, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» по-прежнему спит на поле, и мы видели это в матче с «Брайтоном». «МЮ» полностью переиграли и перехитрили, они заслуживали поражения. Игра «Брайтона», их передачи, вообще все, что они делали – «Юнайтед» переиграли на «Олд Траффорд». На это было больно смотреть», – сказал бывший форвард «Манчестер Юнайтед».

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2 комментария

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nurlan-zenit
Зачем так преувеличивать, если «МЮ» проиграл «Брайтону» 4 матча подряд в АПЛ. Последний раз побеждали в феврале 2022-го?

Ну понятно, что это некогда великий клуб, но настолько принижать команду, которая уже 4 матча обыгрывает вас?

В этом и проблема всех больших клубов, которые когда-то были великими - они живут былыми заслугами и почему-то уверены, что их должны уважать за то, что сделали до них в этом клубе…
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llolishe
Ну на судейские победы некого клубца друзей Уэбба раньше людям тоже было больно смотреть
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