Димитар Бербатов: «МЮ» в кризисе на поле и вне его. Команда спит, «Брайтон» переиграл их на «Олд Траффорд» – было больно смотреть»

Димитар Бербатов считает, что «Манчестер Юнайтед» находится в кризисе.

После поражения от «Брайтона» (1:3) в 5-м туре главный тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг заявил, что, по его мнению, слово «кризис» не подходит для описания ситуации в клубе.

«Судя по результатам и выступлениям на поле, думаю, «Юнайтед» находится в небольшом кризисе. Вне поля также есть небольшой кризис из-за продажи – в один момент она рассматривается, в следующий – нет. Кажется, никто не знает, что происходит и как обстоят дела.

Некоторые говорят, что мини-кризис начался с владельцев, потому что именно они заложили основы для всего, что идет по цепочке. Кто-то думает, что все зависит от того, что происходит на поле, от тренерских решений или от игроков. Я думаю, что все это каким-то образом взаимосвязано.

Самое главное, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» по-прежнему спит на поле, и мы видели это в матче с «Брайтоном». «МЮ» полностью переиграли и перехитрили, они заслуживали поражения. Игра « », их передачи, вообще все, что они делали – «Юнайтед» переиграли на « ». На это было больно смотреть», – сказал бывший форвард « ».

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