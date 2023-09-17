Тен Хаг о расходах на трансферы: «Когда приходит «МЮ», цены взлетают. Все потратили много, и «Брайтон» тоже»

Эрик тен Хаг ответил на вопрос о расходах «МЮ» на трансферы этим летом.

В 5-м туре АПЛ « » уступил «Брайтону» на «Олд Траффорд» со счетом 1:3. На данный момент команда занимает 12-е место в турнирной таблице, отставая от лидера на 9 очков.

По мнению тен , слово «кризис» не подходит для описания сложившейся ситуации в клубе.

«Все команды потратили много денег. «Брайтон» тоже потратился.

Когда приходит «Манчестер Юнайтед», цены взлетают – это тоже верно», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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