Тен Хаг о расходах на трансферы: «Когда приходит «МЮ», цены взлетают. Все потратили много, и «Брайтон» тоже»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брайтон Эрик тен Хаг деньги Футбол

Эрик тен Хаг ответил на вопрос о расходах «МЮ» на трансферы этим летом.

В 5-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» на «Олд Траффорд» со счетом 1:3. На данный момент команда занимает 12-е место в турнирной таблице, отставая от лидера на 9 очков.

По мнению тен Хага, слово «кризис» не подходит для описания сложившейся ситуации в клубе.

«Все команды потратили много денег. «Брайтон» тоже потратился.

Когда приходит «Манчестер Юнайтед», цены взлетают – это тоже верно», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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40 комментариев

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milky way
Скажите Эрику, что крупнейшая покупка Брайтона - всего за 34 млн. Всяких спиннеров за 100 лямов им никто не впаривает.
+67
-2
+65
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Акира_1
Брайтон и поднимает норм на лошке Боэли, а МЮ кого продали?
+41
-1
+40
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Ulanchik
Зато Брайтон на приличную сумму продал.
+26
0
+26
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кэпко
конечно клубы знают, что в Мю сидят недалёкие, поэтому х2 цены ставят и что удивительно, мю берёт.
+22
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+22
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Tybalt
появилась новая функция в оправданиях " траты Брайтона"
ни Рональдо, ни Санчо....а вот это вот волшебное
+19
-1
+18
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fillipbrooks
Ответ werowolf-gears
Спиннер как я понял Антони. Почему такая кличка?
за его легендарный финт в ЛЧ
+14
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+14
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JealousNobody
Уже ныть начал.. этот лысый закончился, несите следующего
+8
-1
+7
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ML26
Ответ fillipbrooks
за его легендарный финт в ЛЧ
Он не играл в ЛЧ за кп, и вряд ли сыграет теперь
+6
-1
+5
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Tfrgvhhhvb Gyyhv
Ответ artem21
В матчах с Баварией у 7Хага будет возможность оправдать свою фамилию и пропустить 10. Может не за один матч, но за два вполне. Лысый гений, крутит Маню как может
Бавария сейчас не та много не забьёт там тухель
+3
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anshef
Видно этот Брайтон всех игроков скупил, кем МЮ интеросовался, пришлось ТенХагу переплачивать за других.
+3
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Только Крылья
Ответ Tybalt
появилась новая функция в оправданиях " траты Брайтона" ни Рональдо, ни Санчо....а вот это вот волшебное
причем здесь зубастик?
+4
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artem21
В матчах с Баварией у 7Хага будет возможность оправдать свою фамилию и пропустить 10. Может не за один матч, но за два вполне. Лысый гений, крутит Маню как может
+4
-1
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SergioRamos92
У Брайтона вчера состав вышел суммарно на 12 млн евро
У Санчо зарплата больше
Тен Хаг уже поплыл видимо
+3
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Schiaff1no
Может не за теми приходите?
+3
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tampa-bay
Когда приходят топы АПЛ цены всегда взлетают, особенно для Боули
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sema mixajlov
Брайтон? Который в плюсе на 89 млн фунтов? Реально?
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liverpool and barcelona fan
Ну топ клубам на это жаловаться не стоит. Это такой склад в бизнесе. Малые клубы так пытаются заработать хоть на чем то.
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Alex Sarus
Эрик думал щас придет в большой клуб, ему всех на свете купят и все легко.
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Собиратель хаоса
Слово "много" очень удобное. Для простого обывателя и 2 млн евро это "много" и 200 млн.евро - тоже "много". МЮ только в это трансферное окно потратил около 200 млн.евро. И уж не с Брайтоном ему равняться, который мало того, что потратил в 2 раза меньше, так еще и продал часть ведущих игроков.
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rigobersong
Идет в таблице выше Челси:)😎
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NottinghamForest79
кто мешал купить ХЕЙЛУНДА в 2022 за 17 лям евро или шешко за 28
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Lucky Luciano
Наглость этого товарища не знает границ, я не был сторонником возвращения Роналду в такой МЮ, уж лучше бы пошёл в Мс и зацепил бы пару чашек перед пенсией, но на счёт ноль седьмого ещё много инттересных фактов выйдет наружу уверен
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Андрей Алешин
Конкретно поплыл Тен Хаг)))
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<CRISTIANO>
А почему, когда приходит МЮ ценник должен быть низким???
Привыкли забирать всё, что хотят.
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Сково Роад
Как говорится в неприличном анекдоте, "но есть нюанс"

Брайтон потратился и находится на четвёртом месте.
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