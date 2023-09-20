Сергеев забил «Ахмату» на 27-й и 33-й в Грозном. Это первый дубль форварда «Зенита» с апреля

Игрок «Зенита» Иван Сергеев сделал дубль в матче с «Ахматом».

Клуб из Грозного принимает команду из Санкт-Петербурга в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (2:3, первый тайм).

Нападающий бело-голубых отличился дублем в этой игре, забив на 27-й и 33-й минутах. Благодаря его голам « », уступавший со счетом 0:2, отыгрался.

Сергеев сделал дубль впервые с 1 апреля – тогда он забил два мяча в ворота «Урала». Статистику 28-летнего форварда можно найти здесь.

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