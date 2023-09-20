Сергеев забил «Ахмату» на 27-й и 33-й в Грозном. Это первый дубль форварда «Зенита» с апреля

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Ахмат Иван Сергеев Футбол

Игрок «Зенита» Иван Сергеев сделал дубль в матче с «Ахматом».

Клуб из Грозного принимает команду из Санкт-Петербурга в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (2:3, первый тайм). 

Нападающий бело-голубых Сергеев отличился дублем в этой игре, забив на 27-й и 33-й минутах. Благодаря его голам «Зенит», уступавший со счетом 0:2, отыгрался. 

Сергеев сделал дубль впервые с 1 апреля – тогда он забил два мяча в ворота «Урала». Статистику 28-летнего форварда можно найти здесь

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10 комментариев

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therealgreenman
Иван ещё в Крыльях привил к себе симпатию, не останавливайся и прибавляй дальше, молодцом Иван
+21
0
+21
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Ковш Сосновый
И Кассьера не отстаёт, молодчики, даже не знаю кому отдать предпочтение
+12
0
+12
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ТрактоПоктер
Ответ Ковш Сосновый
И Кассьера не отстаёт, молодчики, даже не знаю кому отдать предпочтение
Отдай Алипу, по братски
+8
0
+8
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Зелёный гопник
Ваня топ💪🏻
+5
0
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@rtrblk
Рад за него, хороший игрок. Чуйка у него прям какая-то своя на голевые моменты. В Крыльях порой из ничего забивал.
+3
0
+3
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Konstantin PaZITIFFF
Ответ Ковш Сосновый
И Кассьера не отстаёт, молодчики, даже не знаю кому отдать предпочтение
Да оба красавцы 👍 им надо играть дуэтом.
+2
0
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Sunnyboy
Ответ Избранные Фанаты
Днище
Твой коммент! Обтекай трёхтуровый
+1
0
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King_X
Ответ Konstantin PaZITIFFF
Да оба красавцы 👍 им надо играть дуэтом.
Дааа
Год Семак не мог определиться, кому дать предпочтение
А они дуэтом отлично играют 😂
0
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