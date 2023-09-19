Марселино уйдет из «Марселя» после 7 матчей во главе команды. Тренер сообщил об этом игрокам

Главный тренер «Марселя» покинет клуб через 3 месяца после назначения.

Как сообщает L’Equipe, решил покинуть пост главного тренера « », о чем сегодня сообщил игрокам.

Отмечается, что вчера вечером прошла встреча между руководством клуба и группами болельщиков. Фанаты резко раскритиковали президента «Марселя» Пабло Лонгорию и высказали недовольство игрой команды под руководством Марселино.

Если отставка тренера станет официальной, то руководить командой в матче против «Аякса» в Лиге Европы будет .

Марселино возглавил «Марсель» в июне этого года. Под его руководством команда провела 7 официальных матчей, в которых одержала 2 победы, трижды сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Французский клуб не смог квалифицироваться в основную стадию Лиги чемпионов.

Контракт специалиста рассчитан до 2025 года.

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