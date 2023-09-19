Марселино уйдет из «Марселя» после 7 матчей во главе команды. Тренер сообщил об этом игрокам

Теги Марсель Марселино Гарсия Тораль лига 1 Франция Жан-Пьер Папен Футбол

Главный тренер «Марселя» покинет клуб через 3 месяца после назначения.

Как сообщает L’Equipe, Марселино Гарсия Тораль решил покинуть пост главного тренера «Марселя», о чем сегодня сообщил игрокам.

Отмечается, что вчера вечером прошла встреча между руководством клуба и группами болельщиков. Фанаты резко раскритиковали президента «Марселя» Пабло Лонгорию и высказали недовольство игрой команды под руководством Марселино. 

Если отставка тренера станет официальной, то руководить командой в матче против «Аякса» в Лиге Европы будет Жан-Пьер Папен

Марселино возглавил «Марсель» в июне этого года. Под его руководством команда провела 7 официальных матчей, в которых одержала 2 победы, трижды сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Французский клуб не смог квалифицироваться в основную стадию Лиги чемпионов. 

Контракт специалиста рассчитан до 2025 года. 

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12 комментариев

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ulanov.vladislav95@list.ru
какие болельщики нетерпеливые,как и руководство
добротный тренер
а они сразу так
+8
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Иван Лапин
Марселино из Марселя
+3
0
+3
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bombadil
Тут любого тренера поставь. Результат будет такой же. Состав не бутер с икрой, менеджмент так себе. А ожидания почему-то космические.
+4
-1
+3
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градус ненависти
Марселино топ тренер, но его проблема в том, что он соглашается на предложения клубов с самым отбитым руководством
+2
0
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Aleksei Swift
Ответ bombadil
Тут любого тренера поставь. Результат будет такой же. Состав не бутер с икрой, менеджмент так себе. А ожидания почему-то космические.
Марсель живёт в своем мирке, где они топ клуб из 90х
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Сергей Галынский
Ножницы Папена в 90ые были великолепны
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Антонио Мартынов
Так и не понял, что в итоге получилось с Тудором? Классная команда под его руководством была
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Джанлука Нальюка
Марселино нигде не может себя проявить. В валенсии в свое время он поставил классную игру.
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Lindeman
Да, в ЛЧ облажались, но в Лиге 1 вроде неплохо начали. Всё же стоило дать тренеру время
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