«Марсель» контактирует с Обамеянгом. Марселино считает его идеальным форвардом для 4-4-2

Теги Марсель Челси премьер-лига Англия Марселино Гарсия Тораль лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг может из «Челси» перейти в «Марсель».

L’Equipe удалось подтвердить информацию Relevo о желании французского клуба подписать нападающего. Стороны уже контактировали.

Марселино Гарсия Тораль, назначенный главным тренером команды из Лиги 1, считает, что 34-летний футболист идеально подходит под схему 4-4-2.

Конкуренцию «Марселю» могут составить участники чемпионата Саудовской Аравии.

Обамеянг провел 15 игр в АПЛ-2022/23 и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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rigobersong
На сезончик бы в Барселону, может с Левой бы и сыгрался, такие прекрасные полгода в Барселоне провел, зачем решил в синебус уйти?:(
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The Best
Им интересуются клубы из саудовской Аравии,я думаю он туда уйдёт.Ему предложат хороший контакт (Марсель понятное дело саудитов не переплюнет) и Ауба поедет рубить бабло.Осталось только придумать куда Зиеша спихнуть и распродажу можно назвать успешной на все 100%
+1
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Sardor Abdujalilov
Ответ The Best
Им интересуются клубы из саудовской Аравии,я думаю он туда уйдёт.Ему предложат хороший контакт (Марсель понятное дело саудитов не переплюнет) и Ауба поедет рубить бабло.Осталось только придумать куда Зиеша спихнуть и распродажу можно назвать успешной на все 100%
Ты еще про Хадсона одои забыл
0
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Chelsea`s Lev
Ответ Sardor Abdujalilov
Ты еще про Хадсона одои забыл
...Одои хочет вХем.
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