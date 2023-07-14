«Марсель» контактирует с Обамеянгом. Марселино считает его идеальным форвардом для 4-4-2
Пьер-Эмерик Обамеянг может из «Челси» перейти в «Марсель».
L’Equipe удалось подтвердить информацию Relevo о желании французского клуба подписать нападающего. Стороны уже контактировали.
Марселино Гарсия Тораль, назначенный главным тренером команды из Лиги 1, считает, что 34-летний футболист идеально подходит под схему 4-4-2.
Конкуренцию «Марселю» могут составить участники чемпионата Саудовской Аравии.
Обамеянг провел 15 игр в АПЛ-2022/23 и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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