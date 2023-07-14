Пьер-Эмерик Обамеянг может из «Челси» перейти в «Марсель».

L’Equipe удалось подтвердить информацию Relevo о желании французского клуба подписать нападающего. Стороны уже контактировали.

, назначенный главным тренером команды из Лиги 1, считает, что 34-летний футболист идеально подходит под схему 4-4-2.

Конкуренцию «Марселю» могут составить участники чемпионата Саудовской Аравии.

провел 15 игр в АПЛ-2022/23 и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.