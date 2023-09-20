Титов об отъезде из России: «Я доволен своей жизнью. Я россиянин в 8-м поколении, ну куда мне ехать? Где состоялся, там и пригодился»
Егор Титов заявил, что не планирует уезжать из России.
– Вы написали, что интервью с Русланом Нигматуллиным получилось очень добрым. Сейчас Нигматуллин живет в Майами, наслаждается жизнью и активно работает. А вы можете представить, что когда-нибудь переедете из России?
– Вы спрашиваете с политическим подтекстом? Нет, я русский, у меня фамилия Титов. Я полностью доволен своей жизнью. Я россиянин в восьмом поколении, вся моя семья русская. Ну куда мне ехать? Где состоялся, там и пригодился.
Ни в коем случае не хочу сказать, что Руслан делает плохо. Нет, он просто сделал акцент на детях. У него состоявшиеся дети в Майами, чему я рад. Там Руслан со своей семьей – это очень важно. Учитывая, что старший сын у него вратарь, и у него многое получается, я только за.
У Руслана свои задачи и идеи. Он великолепный и востребованный диджей. У него есть работа. Это самое важное, – сказал бывший игрок «Спартака».
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Очередной чудовищный комментарий от кверти.
Скорее всего, Титов знает свою генеалогию до начала 19 века. В принципе, если в роду только москвичи, то вполне реально отследить. Дальше - только если дворянский род.
Кочевников 200-250 лет назад уже почти не было.
Я – красавец. Быть может, неизвестный собачий принц-инкогнито, – размышлял пес, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных далях, – очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то, я смотрю, у меня на морде белое пятно. Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппович – человек с большим вкусом...
Разве нет?
Думаю, что сильно лучше, чем у тебя.