Титов об отъезде из России: «Я доволен своей жизнью. Я россиянин в 8-м поколении, ну куда мне ехать? Где состоялся, там и пригодился»

Егор Титов заявил, что не планирует уезжать из России.

– Вы написали, что интервью с получилось очень добрым. Сейчас Нигматуллин живет в Майами, наслаждается жизнью и активно работает. А вы можете представить, что когда-нибудь переедете из России?

– Вы спрашиваете с политическим подтекстом? Нет, я русский, у меня фамилия . Я полностью доволен своей жизнью. Я россиянин в восьмом поколении, вся моя семья русская. Ну куда мне ехать? Где состоялся, там и пригодился.

Ни в коем случае не хочу сказать, что Руслан делает плохо. Нет, он просто сделал акцент на детях. У него состоявшиеся дети в Майами, чему я рад. Там Руслан со своей семьей – это очень важно. Учитывая, что старший сын у него вратарь, и у него многое получается, я только за.

У Руслана свои задачи и идеи. Он великолепный и востребованный диджей. У него есть работа. Это самое важное, – сказал бывший игрок « ».

Живущий в США Нигматуллин не собирается возвращаться в РФ: «Я люблю Россию, но мне 50 в следующем году – пора задуматься о пенсии на берегу океана»

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