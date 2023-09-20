Титов об отъезде из России: «Я доволен своей жизнью. Я россиянин в 8-м поколении, ну куда мне ехать? Где состоялся, там и пригодился»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин Футбол

Егор Титов заявил, что не планирует уезжать из России.

– Вы написали, что интервью с Русланом Нигматуллиным получилось очень добрым. Сейчас Нигматуллин живет в Майами, наслаждается жизнью и активно работает. А вы можете представить, что когда-нибудь переедете из России?

– Вы спрашиваете с политическим подтекстом? Нет, я русский, у меня фамилия Титов. Я полностью доволен своей жизнью. Я россиянин в восьмом поколении, вся моя семья русская. Ну куда мне ехать? Где состоялся, там и пригодился.

Ни в коем случае не хочу сказать, что Руслан делает плохо. Нет, он просто сделал акцент на детях. У него состоявшиеся дети в Майами, чему я рад. Там Руслан со своей семьей – это очень важно. Учитывая, что старший сын у него вратарь, и у него многое получается, я только за.

У Руслана свои задачи и идеи. Он великолепный и востребованный диджей. У него есть работа. Это самое важное, – сказал бывший игрок «Спартака».

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41 комментарий

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Алексей Ильин
А что Титов?
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Никита Давыдкин
А по мнению местных комментаторов, куда Титову в его возрасте нужно переезжать? И зачем, главное.
+22
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Кирилл.С-Пб
9е поколение было из кочевников?)
+20
-9
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Marcus-light
Мололец Титов. Не все должны уезжать, не все должны оставаться. У каждого свои ценности и стремления.
+11
-3
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Алешка Терминатор
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Ответ Ape1sin
Точно пригодился? для матчей ветеринаров? или чем он и кому сейчас пригождается, кто в курсе? наверняка ведь не детей обучает в Спартаке
У него дочь серьёзно теннисом занимается. Если бывший футболист не работает в футбольной сфере, это не означает, что он "не пригодился".
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shahmur
а кто он в 9 поколении?
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optimus primus
Ответ shahmur
а кто он в 9 поколении?
если его предки стали россиянами 200-240 лет назад, выходит, что он крымский татарин, грузин, а то и поляк)
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Кирилл.С-Пб
Ответ Ярик01
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Поколение примерно 25-30 лет. Мой родной город старше. О чем ты, братулёк?)))
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vzi
Ответ QWertY
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9 поколений назад - это 1775-1800 годы. Какие монголы на фиг?
Очередной чудовищный комментарий от кверти.
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zaur za azalkm
Ответ Кирилл.С-Пб
9е поколение было из кочевников?)
Немного узкоглаз вроде. Был такой наместник Батыя, Тит 😂
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niazga
Ответ Алексей Ильин
А что Титов?
Это очень смешно))
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Ape1sin
Ответ optimus primus
если его предки стали россиянами 200-240 лет назад, выходит, что он крымский татарин, грузин, а то и поляк)
а то и грек, если уж за фамилию подумать
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Евгений Дмитриченко
Ответ alexlipinskiy1984@yandex.ru
Ну, что ты лукавишь,Ильич…вовремя не уехал в Баварию..всё цену набивал и с носом остался
говорят, что алек иваныч не отпустил.
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Алексей Ильин
Ответ murzzzzzilka
У него все в порядке. Думаю, что сильно лучше, чем у тебя.
Не был бы так уверен. Да и зачем отвечать на риторические вопросы или не понимать отсылки?
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Алексей Ильин
Ответ murzzzzzilka
Не сомневаюсь ни секунды.
А я вот сомневаюсь в вашем умении определять состояние рандомного человека в интернете. Как и в умении распознавать популярные отсылки XD
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rigobersong
Ответ Gleb
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Просто уехать в Майами/ЛА и еще куда-то мечта местной нищеты:)) Только отсутствия критического мышления не дает понять, что они там никому не нужны и в лучшем случае будут мыть унитазы в забегаловке куда ходят Мексиканцы:)) Нигматуллин как игрок, как медиаперсона, как диджей зарабатывал себе деньги, делал все осознанно и переехал окончательно тогда, когда у него уже все было готово, он может там жить спокойно в кайф и наслаждаться жизнью, давно выучил язык и т.д. "Вася" из Урюпинска думает, бросит свою Пятерочку и сразу уедет по соседству с Русланом жить:))
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James Bond
ну сейчас чистокровные +8 набегут комментировать :)
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vzi
Ответ Кирилл.С-Пб
9е поколение было из кочевников?)
Про девяток поколение (это где-то 200-250 лет назад) вряд ли известно.
Скорее всего, Титов знает свою генеалогию до начала 19 века. В принципе, если в роду только москвичи, то вполне реально отследить. Дальше - только если дворянский род.
Кочевников 200-250 лет назад уже почти не было.
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Кузя Гитарист
Ответ optimus primus
если его предки стали россиянами 200-240 лет назад, выходит, что он крымский татарин, грузин, а то и поляк)
Возможно эфиоп
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Mukunku 64
Ответ James Bond
ну сейчас чистокровные +8 набегут комментировать :)
Че то навеяло..
Я – красавец. Быть может, неизвестный собачий принц-инкогнито, – размышлял пес, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных далях, – очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то, я смотрю, у меня на морде белое пятно. Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппович – человек с большим вкусом...
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Сергей Кондратьев
В оригинале же "Где родился, там и пригодился"
Разве нет?
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murzzzzzilka
Ответ Алексей Ильин
А что Титов?
У него все в порядке.
Думаю, что сильно лучше, чем у тебя.
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Франк Небо
Ответ murzzzzzilka
У него все в порядке. Думаю, что сильно лучше, чем у тебя.
LOL. Сейчас бы на мем отвечать))
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S-V-D
Ответ Ape1sin
Точно пригодился? для матчей ветеринаров? или чем он и кому сейчас пригождается, кто в курсе? наверняка ведь не детей обучает в Спартаке
А ты пригодился? Чем?
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