Азар введен в Зал славы АПЛ. Он дважды выигрывал чемпионат и ЛЕ с «Челси»

Эден Азар введен в Зал славы АПЛ.

Бывший полузащитник «Челси » стал 26-м членом Зала славы Премьер-лиги.

Бельгийский футболист выступал за лондонский клуб с 2012 по 2019 год. В составе «синих» Азар дважды побеждал в чемпионате Англии, два раза выиграл Лигу Европы, а также по одному разу становился обладателем Кубка Англии и Кубка лиги.

Зал славы Премьер-лиги создан, чтобы отмечать игроков, добившихся выдающихся успехов и внесших значительный вклад в историю турнира с момента его основания в 1992 году.

С 2021 года в него были введены Гари Невилл, Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Серхио Агуэро, Патрик Виейра, Уэйн Руни, Иан Райт, Петер Шмейхель, Тони Адамс, Петер Чех, Рио Фердинанд, Эшли Коул, Энди Коул, Джон Терри, Алекс Фергюсон и Арсен Венгер.