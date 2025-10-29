  • Спортс
  «Реал» о том, что УЕФА проиграл апелляцию по тяжбе с Суперлигой: «Клуб будет добиваться компенсации от УЕФА за понесенный ущерб. Мы вели переговоры, но не добились результатов»
«Реал» о том, что УЕФА проиграл апелляцию по тяжбе с Суперлигой: «Клуб будет добиваться компенсации от УЕФА за понесенный ущерб. Мы вели переговоры, но не добились результатов»

«Реал» подаст иск о взыскании компенсации с УЕФА.

Напомним, в мае 2024 года арбитражный суд Мадрида частично удовлетворил иск организаторов Суперлиги и постановил, что УЕФА и ФИФА должны «прекратить антиконкурентное поведение и запретить его повторение в будущем», а также обязывает их «немедленно устранить все последствия антиконкурентных действий».

Сегодня провинциальный суд Мадрида отклонил апелляцию, поданную УЕФА, Ла Лигой и Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF). 

«Футбольный клуб «Реал Мадрид» отмечает, что провинциальный суд Мадрида отклонил апелляции, поданные УЕФА, RFEF и Ла Лигой, подтвердив, что УЕФА в вопросе Суперлиги серьезно нарушил правила свободной конкуренции Европейского союза. Это соответствует выводам Европейского суда о том, что [УЕФА] злоупотребляет своим доминирующим положением.

Это решение открывает путь к взысканию существенной компенсации ущерба, понесенного клубом. «Реал Мадрид» также сообщает, что в течение 2025 года он провел множество переговоров с УЕФА в поисках решений, но не достиг каких-либо обязательств относительно повышения прозрачности управления, финансовой устойчивости, защиты здоровья футболистов и улучшения условий для болельщиков, включая бесплатные и доступные по всему миру трансляции, как это было на клубном чемпионате мира по футболу.

Следовательно, клуб объявляет, что продолжит работать на благо мирового футбола и его болельщиков, одновременно добиваясь от УЕФА компенсации за понесенный существенный ущерб», – говорится в заявлении «Реала». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Реала»
