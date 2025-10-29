«Винисиус невыносим, он всегда ноет – из-за судей, из-за соперников. Он далек от своего прежнего уровня, ему нужно переосмыслить себя. Перес избавится от него». Дюгарри о вингере «Реала»

Кристоф Дюгарри заявил, что Винисиус Жуниор «постоянно ноет».

Напомним, вингер мадридского клуба резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку главному тренеру Хаби Алонсо. Сегодня он извинился .

«Мне понравился матч Мбаппе, как его игра, так и его поведение. В отличие от Винисиуса , который невыносим. Он всегда ноет – из-за судей, из-за соперников. Теперь он оскорбил своего тренера. Ты можешь быть расстроен, но это заходит слишком далеко.

Уходи, парень, твои выступления не на высоте. Он раздражает меня, он все время ноет, всегда о чем-то просит. Он все еще далек от своего уровня последних сезонов. Ему нужно переосмыслить себя.

Он будущий обладатель «Золотого мяча», лидер сборной Бразилии , один из лучших игроков «Реала». Ему нужно показать что-то еще, если он хочет вернуться на прежний уровень. Флорентино Перес избавится от него», – сказал бывший форвард сборной Франции и «Барселоны».

Дюгарри о Ямале: «Он обвинял «Реал» в жульничестве, что, возможно, и правда, но арбитра многие годы подкупала «Барса». Ламин выпендривался перед матчем и сыграл плохо – поделом»