Ривалдо о замене Винисиуса в класико: «Его реакция была неправильной, он не должен был этого говорить. Но он лучший игрок мира, клуб и тренер должны ценить его»

Ривалдо прокомментировал поведение Винисиуса Жуниора в класико.

Напомним, вингер мадридского клуба резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку главному тренеру Хаби Алонсо. Сегодня он извинился .

«Его реакция была неправильной. В тот момент он был взволнован, а потом, когда его слова прочитали по губам, стало ясно, что он сказал то, чего не должен был говорить. Но его разочарование можно понять, он хорошо играл и поучаствовал в голевой атаке. Поэтому игрок, несомненно, может злиться в момент замены.

Иногда тренер хочет показать, что команда превыше всего, и предъявляет более строгие требования к звездному игроку, чтобы завоевать расположение команды. Но Винисиус на данный момент является лучшим игроком мира, и клуб и тренер должны ценить его», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии.

Винисиус намеренно не упомянул Алонсо в посте с извинениями. Вингеру «Реала» неприятно отношение тренера (The Athletic)