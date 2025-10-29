«Зенит» принимает «Локомотив». Поддержите сине-бело-голубых в матче против железнодорожников!

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в 14-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 1 ноября, в 17:30 на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит» после 13 туров идет четвертым в турнирной таблице чемпионата, набрав 26 очков. Железнодорожники же находятся на втором месте, обладая 27-ю очками.

Перед матчем на главной сцене арены со своими хитами выступит российская исполнительница Татьяна Буланова. Поддержите петербуржцев на стадионе!

