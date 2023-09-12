Червиченко подал иск к «СЭ» и Чернышову. Экс-тренер «Спартака» высказал предположение о причастности бывшего президента клуба к скандалу с бромантаном

Экс-президент «Спартака» подал в суд на бывшего тренера красно-белых и «СЭ».

Иск Андрея Червиченко к Андрею Чернышову и газете «Спорт-Экспресс» поступил в суд 11 сентября, к рассмотрению он пока не принят. Иск направлен судье, которая входит в судебный состав, рассматривающий споры, связанные с интеллектуальной собственностью и защитой деловой репутации.

« » в августе опубликовал большое интервью Чернышова, который в 2003 году занимал пост главного тренера московского клуба. В интервью более 30 раз упоминается фамилия Червиченко, который был президентом « » на тот момент.

В частности, Чернышов высказал предположение, что Червиченко мог быть причастен к допинговому скандалу, случившемуся в команде. Осенью 2003-го положительную допинг-пробу на бромантан сдал полузащитник . В начале 2004 года футболист был дисквалифицирован на год.



До весны 2002 года Червиченко занимал пост вице-президента « », а потом стал президентом клуба, сменив Олега Романцева, совмещавшего эту должность с работой главным тренером. В июне 2003 года вместо Романцева команду принял Чернышов на три месяца. В 2004-м Червиченко продал «Спартак» вице-президенту «Лукойла» Леониду Федуну.

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