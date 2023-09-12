Титов о Рябчуке: «Сегодняшний Жирков не хуже, мне кажется. Надеюсь, парень мои претензии опровергнет»
Егор Титов оценил игру защитника «Спартака» Олега Рябчука.
— Дуарте — отдельная история. Давайте не будем нагнетать. Про него очень много сказано.
Рябчук? Мне кажется, сегодняшний Жирков не хуже. Но это опять-таки у меня такое впечатление.
— Вы о Жиркове, который играл против вас в матче памяти Цымбаларя?
— Ну, а какой еще Жирков? Другого я не знаю. Не понимаю, чем Рябчук лучше условного Классена. Впрочем, время покажет.
Надеюсь, парень будет прогрессировать, мои претензии опровергнет и скоро мы увидим совсем другого футболиста, – сказал экс-игрок «Спартака».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Рябчук тоже весьма полезен, человек все таки еще адаптируется, видно что партнеры еще привыкают к нему и порой не замечают подключения. Сам же Олег и навешивает нормально и обыграть может. А если Егор не видит, чем он лучше Классена, хотя тот тоже не безнадежный, то это скорее к вопросу, как Титов смотрит футбол