Титов о Рябчуке: «Сегодняшний Жирков не хуже, мне кажется. Надеюсь, парень мои претензии опровергнет»

Егор Титов оценил игру защитника «Спартака» Олега Рябчука.

— Дуарте — отдельная история. Давайте не будем нагнетать. Про него очень много сказано.

Рябчук? Мне кажется, сегодняшний не хуже. Но это опять-таки у меня такое впечатление.

— Вы о Жиркове, который играл против вас в матче памяти Цымбаларя?

— Ну, а какой еще Жирков? Другого я не знаю. Не понимаю, чем лучше условного Классена. Впрочем, время покажет.

Надеюсь, парень будет прогрессировать, мои претензии опровергнет и скоро мы увидим совсем другого футболиста, – сказал экс-игрок « ».

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