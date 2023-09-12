Титов о Рябчуке: «Сегодняшний Жирков не хуже, мне кажется. Надеюсь, парень мои претензии опровергнет»

Теги Спартак Егор Титов Юрий Жирков премьер-лига Россия Олег Рябчук Футбол

Егор Титов оценил игру защитника «Спартака» Олега Рябчука.

— Дуарте — отдельная история. Давайте не будем нагнетать. Про него очень много сказано.

Рябчук? Мне кажется, сегодняшний Жирков не хуже. Но это опять-таки у меня такое впечатление.

— Вы о Жиркове, который играл против вас в матче памяти Цымбаларя?

— Ну, а какой еще Жирков? Другого я не знаю. Не понимаю, чем Рябчук лучше условного Классена. Впрочем, время покажет.

Надеюсь, парень будет прогрессировать, мои претензии опровергнет и скоро мы увидим совсем другого футболиста, – сказал экс-игрок «Спартака».

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13 комментариев

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Евгений Квасников
по мне так Ряба добротный игрок. А если ещё и прогрессировать будет так вообще бомба.
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Сергей Ошлапов
Пока серьезных провалов а зоне Рябчука не было.
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Eugene88
Бред какойто. Рябчук на фоне денисова выглядит почти богом игры
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Peter Parker
А что Дуарте? Заметно прибавляет, очевидно, что все еще не без огрехов, но нравится, что даже в таком положении он не боится пойти вперед и сыграть остро и полезно. Опять же цена и зарплата у него не космические, чтобы требовать какого-то сверхуровня здесь и сейчас, возраст позволяет рассчитывать на прогресс.
Рябчук тоже весьма полезен, человек все таки еще адаптируется, видно что партнеры еще привыкают к нему и порой не замечают подключения. Сам же Олег и навешивает нормально и обыграть может. А если Егор не видит, чем он лучше Классена, хотя тот тоже не безнадежный, то это скорее к вопросу, как Титов смотрит футбол
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Oleg Olegov
Почему это Жирков должен опровергать ваши претензии, Егор?
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Konstantin Zorin
Что-то Егора понесло, и то ему не это, и это не то. Соскучился по работе?
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Kirill est. 1978
Думаю он качественный игрок, но под другую схему. Сейчас Спартак флангами не играет.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Согласен, проблемы начались глобально, на мой взгляд, с того как Хлусевич сел на лавку, Рябчук ничем его не лучше, непонятный + дорогой трансфер, можно было за эти деньги взять напа на замену, раз отпустили Бальде с Шамаром. Это только моё мнение, но думаю надо было брать игрока на правый фланг защиты, можно было и в аренду, до выздоровления Тавареша.
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Amnesiac
поэтому Титов и не тренирует какой-либо серьёзный клуб, раз не видит разницы
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DAArsen
Так с Жирковым мало, кто сравнится. Этот человек любит футбол настолько, что играл до тех пор, пока мог быть полезным, а не как некоторые в тридцать с хвостиком уже наигрались.
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Роман Комаров
старички проснулись
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