У Швеца разрыв «крестов», он перенесет операцию. Хавбек провел 2 матча за «Рубин» после перехода

Игрок «Рубина» Антон Швец получил серьезную травму.

Казанский клуб сообщил, что у 32-летнего полузащитника диагностирован разрыв крестообразной связки. Футболист получил повреждение на тренировке.

В ближайшее время Швец перенесет операцию.

Хавбек присоединился к «Рубину » 16 сентября. В составе команды он провел два матча.