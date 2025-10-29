У Швеца разрыв «крестов», он перенесет операцию. Хавбек провел 2 матча за «Рубин» после перехода
Игрок «Рубина» Антон Швец получил серьезную травму.
Казанский клуб сообщил, что у 32-летнего полузащитника диагностирован разрыв крестообразной связки. Футболист получил повреждение на тренировке.
В ближайшее время Швец перенесет операцию.
Хавбек присоединился к «Рубину» 16 сентября. В составе команды он провел два матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Рубина»
