«Рубин» встретится с «Динамо». Казанцы, команде нужна ваша поддержка на «Ак Барс Арене»!
«Рубин» принимает «Динамо» в 14-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в субботу, 1 ноября, в 17:45 на стадионе «Ак Барс Арена».
Казанцы после 13 туров расположились на седьмом месте турнирной таблицы, обладая 18-ю очками. Бело-голубые же находятся на строчку ниже, отставая от казанцев на два очка. Приходите поддержать «Рубин» в игре против «Динамо»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости