Живущий в США Нигматуллин не собирается возвращаться в РФ: «Я люблю Россию, но мне 50 в следующем году – пора задуматься о пенсии на берегу океана»

Руслан Нигматуллин, проживающий в США, не планирует возвращаться в Россию.

– У вас нет планов полноценно вернуться в Россию?

– Нет. Я с удовольствием проживаю там, где находятся мои дети. Мой старший сын работает тут, младший поступил в университет на музыкальное направление.

Он будет учиться профессиональному написанию музыки в одном из самых престижных университетов США. 800 выпускников этого заведения получили «Грэмми».

– В чем три главных преимущества жизни в США в сравнении с Россией?

– Не хочу сравнивать. В данном случае я выбрал жизнь в месте с круглогодичным летом, к тому же я всегда мечтал жизнь у океана.

Я люблю Россию, никогда этого не скрывал и не собираюсь от этого отказываться. Но в следующем году мне исполнится 50 лет, пора бы задуматься о пенсии на берегу океана, – сказал экс-игрок сборной России.

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