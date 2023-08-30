Живущий в США Нигматуллин не собирается возвращаться в РФ: «Я люблю Россию, но мне 50 в следующем году – пора задуматься о пенсии на берегу океана»
Руслан Нигматуллин, проживающий в США, не планирует возвращаться в Россию.
– У вас нет планов полноценно вернуться в Россию?
– Нет. Я с удовольствием проживаю там, где находятся мои дети. Мой старший сын работает тут, младший поступил в университет на музыкальное направление.
Он будет учиться профессиональному написанию музыки в одном из самых престижных университетов США. 800 выпускников этого заведения получили «Грэмми».
– В чем три главных преимущества жизни в США в сравнении с Россией?
– Не хочу сравнивать. В данном случае я выбрал жизнь в месте с круглогодичным летом, к тому же я всегда мечтал жизнь у океана.
Я люблю Россию, никогда этого не скрывал и не собираюсь от этого отказываться. Но в следующем году мне исполнится 50 лет, пора бы задуматься о пенсии на берегу океана, – сказал экс-игрок сборной России.
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"мог бы на Камчатке океаном наслаждаться"
"классика..."
😵💫
когда-то люди поймут, что человек должен жить только ради себя и своих близких и только это имеет значение. А все вот это "родина", "патриотизм", "страна тебе все дала" и т.д... варитесь в этом сами, если вам это нравится
Карьеру закончил по сути к 2004 году, уже почти как 20 лет безработный
Карьеру провел не в самые "жирные" времена явно, а заработанного хватило, чтобы 20 лет кайфовать, в Майями жить, детей выучить
Я недавно тоже спорил с людьми, которые мне доказывали, что у нас лучше чем в Штатах, которые там никогда не были. Я объяснил, что всё познаётся в сравнение. Сидеть в условном Волгограде и говорить, что мы самые лучшие - ну это бред.
Большинство как раз, находясь в "более цивилизованных странах" еще больше презирают Россию.. Примеров - море, да ты и сам, скорее всего, пример.
А здесь как Головин. Головин вроде чуть ли не в раю играет, на курорте - да что там чуть, так и есть - а вот любит свой Калтан, хоть ты тресни.
При первой возможности в самолет и туда.
Я думаю, жить Головин и его дети там точно не будут. А вот любит. Да тебе не понять этого, и над Головиным ехидничать начнешь.