Живущий в США Нигматуллин не собирается возвращаться в РФ: «Я люблю Россию, но мне 50 в следующем году – пора задуматься о пенсии на берегу океана»

Теги премьер-лига Россия светская хроника Руслан Нигматуллин Футбол

Руслан Нигматуллин, проживающий в США, не планирует возвращаться в Россию.

– У вас нет планов полноценно вернуться в Россию? 

– Нет. Я с удовольствием проживаю там, где находятся мои дети. Мой старший сын работает тут, младший поступил в университет на музыкальное направление. 

Он будет учиться профессиональному написанию музыки в одном из самых престижных университетов США. 800 выпускников этого заведения получили «Грэмми».

– В чем три главных преимущества жизни в США в сравнении с Россией?

– Не хочу сравнивать. В данном случае я выбрал жизнь в месте с круглогодичным летом, к тому же я всегда мечтал жизнь у океана. 

Я люблю Россию, никогда этого не скрывал и не собираюсь от этого отказываться. Но в следующем году мне исполнится 50 лет, пора бы задуматься о пенсии на берегу океана, – сказал экс-игрок сборной России.

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130 комментариев

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fussballer
Можно на берегу Тихого океана жить, или даже на берегу Серверного Ледовитого. Куча вариантов.
+155
-15
+140
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Sergio198344
правильное решение
+137
-22
+115
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Andrey Kutashov
в очередной раз убеждаешься ) как же хорошо все любят Россию находясь в других развитых и более цивилизованных странах
+145
-36
+109
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БляхаджинсКарпина
Ну а че нет. Руслан, вроде бы, в ура патриотическом угаре замечен не был, так что претензии на счет проживания в США неуместны. Чиновником не был, свое состояние сделал сам своим трудом. Так что имеет полное право жить там и так где хочет. Тем более в наше «веселое» время жить не в России все же спокойнее и безопаснее.
+84
-1
+83
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Джонни Петров
"Родину легче любить издалека"
"мог бы на Камчатке океаном наслаждаться"
"классика..."
😵‍💫

когда-то люди поймут, что человек должен жить только ради себя и своих близких и только это имеет значение. А все вот это "родина", "патриотизм", "страна тебе все дала" и т.д... варитесь в этом сами, если вам это нравится
+58
-9
+49
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Ловушка Джокушкера
Ответ СержМиранэн
Комментарий удален модератором
Скинь фотку свою с призывного пункта. Хочу посмотреть, кто это такой храбрец, про гипотетическую дрожь у оппонента презрительно высказывается
+44
-7
+37
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maxpoddubniy
Ответ fussballer
Можно на берегу Тихого океана жить, или даже на берегу Серверного Ледовитого. Куча вариантов.
Ага, чудный закат на берегу моря Лаптевых)
+34
0
+34
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Геннадий Тимченко
Ответ Sergio198344
правильное решение
а чего ему возвращаться - ведь согласно плану Пγτинα предельный возраст мобилизованных (не офицеров) повышен до 55 лет🖕
+54
-25
+29
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justbored
Ответ Andrey Kutashov
в очередной раз убеждаешься ) как же хорошо все любят Россию находясь в других развитых и более цивилизованных странах
А по умолчанию нужно ненавидеть?
+28
-8
+20
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AldoRays
Нигматуллин молодец
Карьеру закончил по сути к 2004 году, уже почти как 20 лет безработный
Карьеру провел не в самые "жирные" времена явно, а заработанного хватило, чтобы 20 лет кайфовать, в Майями жить, детей выучить
+16
-2
+14
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Ловушка Джокушкера
Ответ Teodrakis
Ага, люди ж на призывной ходят ради селфи.
такие, как он, туда вообще не ходят, а прячутся за мужа
+14
-2
+12
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Артём Погребной
зато честно
+15
-4
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Pigmalion
Ответ Andrey Kutashov
в очередной раз убеждаешься ) как же хорошо все любят Россию находясь в других развитых и более цивилизованных странах
Я в России Россию люблю)
+12
-3
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Ничего Смешного
Ответ Andrey Kutashov
в очередной раз убеждаешься ) как же хорошо все любят Россию находясь в других развитых и более цивилизованных странах
А почему бы и нет? Его реальность субъективная такова - он заработал бабок, имя, почему бы и нет? Там он может развиваться, страна для этого создана. Торбинского правда давно не слышно, но я думаю ему тоже хорошо. Это не как Овечкин с “Putin team”.
Я недавно тоже спорил с людьми, которые мне доказывали, что у нас лучше чем в Штатах, которые там никогда не были. Я объяснил, что всё познаётся в сравнение. Сидеть в условном Волгограде и говорить, что мы самые лучшие - ну это бред.
+8
0
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Классика. Любить Россию лучше из далека
+19
-11
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Максим Черкашин
Ответ Andrey Kutashov
в очередной раз убеждаешься ) как же хорошо все любят Россию находясь в других развитых и более цивилизованных странах
Чем больше родину мы любим, тем дальше от неё живём.;))))
+11
-4
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Best Raul
Ответ Джонни Петров
"Родину легче любить издалека" "мог бы на Камчатке океаном наслаждаться" "классика..." 😵‍💫 когда-то люди поймут, что человек должен жить только ради себя и своих близких и только это имеет значение. А все вот это "родина", "патриотизм", "страна тебе все дала" и т.д... варитесь в этом сами, если вам это нравится
Золотые слова, если честно
+7
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Иван Баланар
Ответ Джонни Петров
"Родину легче любить издалека" "мог бы на Камчатке океаном наслаждаться" "классика..." 😵‍💫 когда-то люди поймут, что человек должен жить только ради себя и своих близких и только это имеет значение. А все вот это "родина", "патриотизм", "страна тебе все дала" и т.д... варитесь в этом сами, если вам это нравится
"А все вот это "родина", "патриотизм", "страна тебе все дала" и т.д" - это самая действенная приблуда для устрашения и управления массами.
+6
0
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BOBBYHULL
Ну, почему бы и нет.
+7
-2
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Иван Дацик
Ответ fussballer
Можно на берегу Тихого океана жить, или даже на берегу Серверного Ледовитого. Куча вариантов.
Мооооре, Море Лаптевых)
+4
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Karel
Ответ Andrey Kutashov
в очередной раз убеждаешься ) как же хорошо все любят Россию находясь в других развитых и более цивилизованных странах
Чего ты там "убеждаешся".. Убеждается он...
Большинство как раз, находясь в "более цивилизованных странах" еще больше презирают Россию.. Примеров - море, да ты и сам, скорее всего, пример.

А здесь как Головин. Головин вроде чуть ли не в раю играет, на курорте - да что там чуть, так и есть - а вот любит свой Калтан, хоть ты тресни.
При первой возможности в самолет и туда.

Я думаю, жить Головин и его дети там точно не будут. А вот любит. Да тебе не понять этого, и над Головиным ехидничать начнешь.
+6
-2
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Дмитрий Фурсов
Ответ Writer 1
Удачи Нигматуллину, правильно выбрал что поехал во Флориду, нынче власти Калифорнии и Нью-Йорка полностью социал-демократические, оттого там полная импотентность по вопросам бездомных, по срокам обновления линий электропроводки, дамб и многих базовых вещей в жизни штата, продолжать можно долго. Неудивительно, что народ едет в штат здорового человека
Вообще штат здорового человека для правых и ультраправых - это Техас
+8
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Pertinax Gandi
Я и забыл уже о нём, даже не знал, что он в США переехал. Последнюю информацию о нём слышал, что он ди-джеем стал, но это было много лет назад. Думал, что он до сих пор диджеет. И думал почему-то, что он моложе. Ну если есть на что жить и семье лучше там, то и ладно. Это всего лишь футболист - не секретный физик или военспец, не гений ай-ти технологий и не чудо-доктор, то есть не тот человек от котором можно жалеть в глобальном смысле, как о потере для России.
+4
0
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ks-1993
Ой помню, как сына вратаря пиарил.... На самом деле, когда РФС зовет за бабки лицом посветить, то он тут как тут
+4
-1
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Ничего Смешного
Ответ fussballer
Можно на берегу Тихого океана жить, или даже на берегу Серверного Ледовитого. Куча вариантов.
Понимаешь, там не всегда лето))
+3
0
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