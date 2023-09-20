Гвардиола после 3:1 с «Црвеной Звездой»: «У нас впереди игра с «Ноттингемом» – двукратными победителями ЛЧ. У них на один трофей больше, чем у «Сити»
Пеп Гвардиола напомнил об успехах «Ноттингем Форест» в еврокубках.
Главный тренер «Манчестер Сити» высказался об этом на пресс-конференции после матча с «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов (3:1).
«Теперь у нас впереди игра с «Ноттингем Форест» – двукратными победителями Лиги чемпионов. У них на один трофей Лиги чемпионов больше, чем у нас. Это правда, я не шучу.
Так что в первую очередь у нас игра с «Ноттингем Форест», а потом посмотрим, что будет дальше», – сказал Гвардиола.
«Ноттингем Форест» становился победителем розыгрыша Кубка европейских чемпионов в сезонах 1978/79 и 1979/80.
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Пеп, потом у вас Ньюкасл в Кубке Лиги
Наверняка журналисты тоже знают,что Форрест были королями Европы тогда и всех рвали что в Кубке чемпионов ,что в первом дивизионе