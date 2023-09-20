Гвардиола после 3:1 с «Црвеной Звездой»: «У нас впереди игра с «Ноттингемом» – двукратными победителями ЛЧ. У них на один трофей больше, чем у «Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Ноттингем Форест Футбол

Пеп Гвардиола напомнил об успехах «Ноттингем Форест» в еврокубках.

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался об этом на пресс-конференции после матча с «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов (3:1). 

«Теперь у нас впереди игра с «Ноттингем Форест» – двукратными победителями Лиги чемпионов. У них на один трофей Лиги чемпионов больше, чем у нас. Это правда, я не шучу. 

Так что в первую очередь у нас игра с «Ноттингем Форест», а потом посмотрим, что будет дальше», – сказал Гвардиола

«Ноттингем Форест» становился победителем розыгрыша Кубка европейских чемпионов в сезонах 1978/79 и 1979/80.

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37 комментариев

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Отец Абду
Ну, Пеп прав... Ноттингем выиграл больше ЛЧ, чем МС, ПСЖ, Атлетико, Арсенал, ТТХ вместе взятые:)
+44
-2
+42
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иц а мен
Почему этот комментарий отображается именно так?
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и на два честных трофея больше чем у реала
+49
-26
+23
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instasamka
Пеп умело троллит всех любителей футбола типа должа! Есть что ответить? Что-то после покупок Челси Додж реже стал появляться в комментариях, чаще пишет под ником Хаби Алонсо
+16
-2
+14
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Aleksey Yashin
"а потом посмотрим, что будет дальше"

Пеп, потом у вас Ньюкасл в Кубке Лиги
+13
-1
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Это правда. Ноттингем,. у которого 2 лч, припаркует на один автобус больше, чем Цревна Звезда, у которой одна лч. Боюсь представить сколько автобусов припаркует Реал Мадрид.
+12
-7
+5
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Артур Мкртычян
Ответ А. Мостовой
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у подмостового не спрашивали
+6
-2
+4
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Александр Рабонов
Ответ Отец Абду
Ну, Пеп прав... Ноттингем выиграл больше ЛЧ, чем МС, ПСЖ, Атлетико, Арсенал, ТТХ вместе взятые:)
А у сити,тоттенхэма и арсенала суммарно 24 кубка чемпионов англий когда у ноттингема всего 1))))))
+8
-5
+3
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кuraakula belov
В этом сезоне Форест расчистил шлак из состава, окреп и вполне в районе места 10 может сезон закончить
+3
-1
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Максим Кутузов
Ответ Zemanuha
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Настолько неизбитая шутка, что меня прям порвало от смеха
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Ansu Fati
Заливает😁
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Born is the King
"Я не шучу "
Наверняка журналисты тоже знают,что Форрест были королями Европы тогда и всех рвали что в Кубке чемпионов ,что в первом дивизионе
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Le_Mogul
и не просто дважды обладатель кубка европейских чемпионов. они его брали подряд.
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Кашшай Чакырович
Ответ иц а мен
и на два честных трофея больше чем у реала
Это 5+))
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Феруз Марупов
Комментов на спортсе начитался
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Morning Again
Пеп всё по делу говорит )
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Александр Никитин
С Цревной Звездой по одному
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ReneHoseman
Не надо быть таким серьезным, как-будто вы играете против НФ образца 1980, поом у вас ньюкасл-чемпион англии вместе с ширером
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sinkindragon@gmail.com
Так и с Црвеной у них паритет
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FilFil
Тролль)
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OldRedWhite
Ответ кuraakula belov
В этом сезоне Форест расчистил шлак из состава, окреп и вполне в районе места 10 может сезон закончить
Последняя домашняя игра с дебютантом совсем не впечатлила !
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иц а мен
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Давид Agabekyan
Самое страшное, что он не шутит а по-настоящему так считает
ну и в чем я не прав собственно
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