Гвардиола после 3:1 с «Црвеной Звездой»: «У нас впереди игра с «Ноттингемом» – двукратными победителями ЛЧ. У них на один трофей больше, чем у «Сити»

Пеп Гвардиола напомнил об успехах «Ноттингем Форест» в еврокубках.

Главный тренер « » высказался об этом на пресс-конференции после матча с «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов (3:1).

«Теперь у нас впереди игра с «Ноттингем Форест» – двукратными победителями Лиги чемпионов. У них на один трофей Лиги чемпионов больше, чем у нас. Это правда, я не шучу.

Так что в первую очередь у нас игра с « », а потом посмотрим, что будет дальше», – сказал .

«Ноттингем Форест» становился победителем розыгрыша Кубка европейских чемпионов в сезонах 1978/79 и 1979/80.

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