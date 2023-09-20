Харри Кейн назвал фаворитов нового розыгрыша Лиги чемпионов.

– Ты видишь каких-нибудь серьезных фаворитов на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне?

– Я не очень уверен, хотя, конечно, нужно упомянуть «Манчестер Сити» как действующего чемпиона. Также есть мадридский « » с его фантастической историей, и я думаю, что « » также входит в число фаворитов.

Конечно, Лига чемпионов – это очень сложный турнир с невероятными поединками против великолепных команд, и никогда не знаешь, что может случиться. Наша цель – контролировать то, что мы можем контролировать, и показать наши лучшие стороны.

– Ты действительно не веришь, что «Сити» находится на ступень выше остальных? Разве в Германии их воспринимают не так, как в ?

– Я так не думаю. Мы знаем, что у «Сити» великолепные игроки, и их уровень был очень высок в последние годы при таком выдающемся тренере, как Гвардиола. Мы, «Бавария», фокусируемся на том, что можем контролировать, а не на наших соперниках.

Если мы встретимся с « », мы будем готовы к этому. Но все крупные клубы стремятся к победе, и «Бавария» будет сосредоточена на этом. Они подписали меня ради этого, – сказал нападающий мюнхенской команды.

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