«Ман Сити» выиграл 7 матчей подряд с учетом победы по пенальти в Суперкубке УЕФА

«Манчестер Сити» одержал седьмую победу подряд.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня обыграла « » (3:1) в Лиге чемпионов.

Начиная с 11 августа «горожане» пять раз победили в , один раз – в ЛЧ, один раз – по пенальти в матче за Суперкубок Европы.

23 сентября « » примет «Ноттингем Форест» в рамках чемпионата Англии.

22:1 по ударам, xG – 3,3:0,1, на табло – 0:1. Это рекордный тайм «Сити» – «Црвена Звезда» 😱

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