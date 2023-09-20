«Ман Сити» выиграл 7 матчей подряд с учетом победы по пенальти в Суперкубке УЕФА
«Манчестер Сити» одержал седьмую победу подряд.
Команда Пепа Гвардиолы сегодня обыграла «Црвену Звезду» (3:1) в Лиге чемпионов.
Начиная с 11 августа «горожане» пять раз победили в АПЛ, один раз – в ЛЧ, один раз – по пенальти в матче за Суперкубок Европы.
23 сентября «Ман Сити» примет «Ноттингем Форест» в рамках чемпионата Англии.
22:1 по ударам, xG – 3,3:0,1, на табло – 0:1. Это рекордный тайм «Сити» – «Црвена Звезда» 😱
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