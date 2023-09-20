«Ман Сити» выиграл 7 матчей подряд с учетом победы по пенальти в Суперкубке УЕФА

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Сербия Црвена Звезда Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» одержал седьмую победу подряд.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня обыграла «Црвену Звезду» (3:1) в Лиге чемпионов.

Начиная с 11 августа «горожане» пять раз победили в АПЛ, один раз – в ЛЧ, один раз – по пенальти в матче за Суперкубок Европы.

23 сентября «Ман Сити» примет «Ноттингем Форест» в рамках чемпионата Англии.

22:1 по ударам, xG – 3,3:0,1, на табло – 0:1. Это рекордный тайм «Сити» – «Црвена Звезда» 😱

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7 комментариев

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#SharkTeam
Чемпионский график
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Андрей Катков
Ответ Максим Яблонский
Был уже в Комьюнити Шильде. Сейчас разве если только травмы не выкосят полкоманды, к этому пока идет.
Ну смотри.. Грилиш, Стоунз, Де Брёйне, Ковачич, Гюндоган (потеря как ни крути) - вот тебе и пол состава
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Максим Яблонский
Ну, можно считать, что 8 подряд, Форрест одна из самых неконкурентных команд АПЛ для Сити, не как Ред Стар сегодня, но близко к этому.
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Максим Яблонский
Ответ Гамаль Хайдаров
у них когда нибудь будет спад?
Был уже в Комьюнити Шильде. Сейчас разве если только травмы не выкосят полкоманды, к этому пока идет.
+1
-1
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Артур Мкртычян
Ответ Андрей Катков
Ну смотри.. Грилиш, Стоунз, Де Брёйне, Ковачич, Гюндоган (потеря как ни крути) - вот тебе и пол состава
ковачич и грилиш уже почти на подходе.
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0
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Максим Яблонский
Ответ Андрей Катков
Ну смотри.. Грилиш, Стоунз, Де Брёйне, Ковачич, Гюндоган (потеря как ни крути) - вот тебе и пол состава
Бернарду вылетел тоже
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