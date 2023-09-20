Пеп Гвардиола: «Не представляю, сколько моментов «Сити» упустил за два матча. Если у вас 22 удара за тайм, вы играете очень хорошо. А за голы должны отвечать те, кто в атаке»

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Сербия Црвена Звезда Пеп Гвардиола Хулиан Альварес Футбол

Пеп Гвардиола недоволен расточительностью «Манчестер Сити» в атаке.

Сегодня команда нанесла 37 ударов в игре с «Црвеной Звездой» в Лиге чемпионов и победила со счетом 3:1.

«Не представляю, сколько моментов мы упустили за последних два матча. Мы играли очень и очень хорошо, но не могли забить. Однако мы действовали последовательно и в итоге добились победы.

Если у вас 22 удара [за первый тайм], это означает, что вы играете очень хорошо. Ответственность за то, чтобы забивать, должна лежать на тех, кто играет в атаке. Если бы мы в начале матча сумели дважды забить, все было бы совершенно по-другому.

Мы играли как с «Вест Хэмом» – это был еще один отличный матч. Мы упускали моменты, но создавали их помногу. И так мы сможем побеждать.

В перерыве я сказал: «Парни, нельзя сказать, что мы плохо играем. Забудьте про счет, мы в состоянии отыграться, так что просто успокойтесь и постарайтесь этого добиться». И нам это удалось.

Альварес заслуживает [того, чтобы попадать в состав одним из первых]. В каждом матче он работает, забивает, отдает голевые передачи. Он этого заслуживает», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в эфире TNT Sports.

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5 комментариев

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Экспертное мнение
Альварес гениален конечно, опять сидел бы на банке если Кевин был в строю. Играй Альварес весь прошлый сезон в основе, глядишь и на ЗМ шел бы)
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Пеп прав. В матче с Вэст Хэмом создали миллиард моментов за матч, а исход решается после 70-минуты, и тут тоже самое, только ещё больше моментов. За 2 матча создали столько моментов, сколько условный Бёрнли за весь сезон создаст, но забили всего 6 голов за 2 матча, хотя должны были штук 14. Холланду нужно ,срочно, что-то делать с реализацией, и другим игроками быть более сконцентрированными в завершении.
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Иван Иванов
Ответ Экспертное мнение
Альварес гениален конечно, опять сидел бы на банке если Кевин был в строю. Играй Альварес весь прошлый сезон в основе, глядишь и на ЗМ шел бы)
Альварес хорош , согласен. При этом он становится всё лучше и лучше. У меня даже есть ощущение, что в будущем Холанд уйдёт в Реал например, а Альварес станет основным форвардом Ман Сити. Ведь Холанд и его папашка намекали, что в Ман Сити они ненадолго, так что... 🤔
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Эксперимент
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Пеп прав. В матче с Вэст Хэмом создали миллиард моментов за матч, а исход решается после 70-минуты, и тут тоже самое, только ещё больше моментов. За 2 матча создали столько моментов, сколько условный Бёрнли за весь сезон создаст, но забили всего 6 голов за 2 матча, хотя должны были штук 14. Холланду нужно ,срочно, что-то делать с реализацией, и другим игроками быть более сконцентрированными в завершении.
Мне кажется это недостаток концентрации. Когда пропускают начинают забивать, а до этого транжирят моменты.
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