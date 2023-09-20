Пеп Гвардиола: «Не представляю, сколько моментов «Сити» упустил за два матча. Если у вас 22 удара за тайм, вы играете очень хорошо. А за голы должны отвечать те, кто в атаке»

Пеп Гвардиола недоволен расточительностью «Манчестер Сити» в атаке.

Сегодня команда нанесла 37 ударов в игре с « » в Лиге чемпионов и победила со счетом 3:1.

«Не представляю, сколько моментов мы упустили за последних два матча. Мы играли очень и очень хорошо, но не могли забить. Однако мы действовали последовательно и в итоге добились победы.

Если у вас 22 удара [за первый тайм], это означает, что вы играете очень хорошо. Ответственность за то, чтобы забивать, должна лежать на тех, кто играет в атаке. Если бы мы в начале матча сумели дважды забить, все было бы совершенно по-другому.

Мы играли как с « » – это был еще один отличный матч. Мы упускали моменты, но создавали их помногу. И так мы сможем побеждать.

В перерыве я сказал: «Парни, нельзя сказать, что мы плохо играем. Забудьте про счет, мы в состоянии отыграться, так что просто успокойтесь и постарайтесь этого добиться». И нам это удалось.

заслуживает [того, чтобы попадать в состав одним из первых]. В каждом матче он работает, забивает, отдает голевые передачи. Он этого заслуживает», – сказал главный тренер « » в эфире TNT Sports.

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