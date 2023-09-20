Бернарду пропустит ближайшие матчи «Ман Сити». Хавбек получил травму в игре с «Црвеной Звездой»

Пеп Гвардиола рассказал о травме Бернарду Силвы.

Хавбек « » получил ушиб и был заменен на 44-й минуте матча Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (3:1).

«Я еще не разговаривал с врачами, но, похоже, он пропустит ближайшие матчи», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

В предстоящих матчах «горожане» сыграют в с «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптоном», а также встретятся с «Ньюкаслом» в рамках Кубка английской лиги.

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