Бернарду пропустит ближайшие матчи «Ман Сити». Хавбек получил травму в игре с «Црвеной Звездой»
Пеп Гвардиола рассказал о травме Бернарду Силвы.
Хавбек «Манчестер Сити» получил ушиб и был заменен на 44-й минуте матча Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (3:1).
«Я еще не разговаривал с врачами, но, похоже, он пропустит ближайшие матчи», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
В предстоящих матчах «горожане» сыграют в АПЛ с «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптоном», а также встретятся с «Ньюкаслом» в рамках Кубка английской лиги.
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Надеюсь, Бернарду скоро вернется в строй.