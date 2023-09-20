Бернарду пропустит ближайшие матчи «Ман Сити». Хавбек получил травму в игре с «Црвеной Звездой»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА травмы Пеп Гвардиола Бернарду Силва Футбол

Пеп Гвардиола рассказал о травме Бернарду Силвы.

Хавбек «Манчестер Сити» получил ушиб и был заменен на 44-й минуте матча Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (3:1).

«Я еще не разговаривал с врачами, но, похоже, он пропустит ближайшие матчи», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

В предстоящих матчах «горожане» сыграют в АПЛ с «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптоном», а также встретятся с «Ньюкаслом» в рамках Кубка английской лиги.

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1 комментарий

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1skandeR
Мда, с травмами у всех клубов прям беда, после тяжелого сезона с ЧМ.
Надеюсь, Бернарду скоро вернется в строй.
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