Марцел Личка: «У «Динамо» уже серия игр с потерянными в концовке очками. При 1:0 с «Краснодаром» могли забить еще 2-3 мяча»

Марцел Личка прокомментировал поражение «Динамо» от «Краснодара» по пенальти.

– В первом тайме и первые 15 минут второго наша команда хорошо играла как в защите, так и в нападении. У нас был хороший баланс, быстрые переходы вперед, которые нам удавалось завершать ударами. К сожалению, у них на воротах стоял очень хороший голкипер, который помог своей команде.

Здесь погода отличается от московской, жара под 30 градусов, и после такого активного футбола на протяжении 60 минут чувствовалась усталость. Соперник забил красивый ответный гол, а серия пенальти – это всегда 50 на 50. Лучше она удалась «Краснодару».

– Не считаете ли вы серьезной проблемой то, что команда уже не первый раз ведет в счете и упускает победу?

– Понятно, что у нас уже серия игр, в которых мы теряли очки в концовке. Мы стараемся, разговариваем, работаем над этим. Сегодня при счете 1:0 мы могли забивать еще 2-3 мяча. К сожалению, у нас не получилось сохранить этот счет и оставить ворота в неприкосновенности. Нам надо забивать больше голов, в этом наша проблема.

– Не показалось ли вам, что газон был тяжеловат?

– Газон был сухой, но это, скорее всего, следствие жаркой погоды. Для « », как и для нас, это тоже было проблемой, потому что они любят играть в быстрый футбол через короткий пас.

– Мы видели, что в концовке просил замену, но их уже не было. Есть ли какая-то информация по его состоянию?

– Все хорошо, никакой травмы нет, он просто подустал. Мы планировали заменить Диего в концовке, но попросил замену – и до него в итоге очередь не дошла. Диего – молодец, доиграл матч.

– С чем связана результативная ошибка , которая произошла сразу после его выхода на замену?

– Такое случается. Я никогда не ругаю своих футболистов, которые хотят играть в футбол. В таких ситуациях, когда мы играем через короткий пас, случаются потери мяча. Мы не можем просто выбивать мячи со своей половины поля. Такой футбол болельщики не хотят видеть.

Луис сам понимает, что ошибся. Случилось то, что случилось. Нужно поскорее забыть об этом и в субботу в матче со «Спартаком» показать все, что мы умеем.

– Почему первые два удара в серии пенальти били Константин Тюкавин и ?

– Я спросил у футболистов, кто хочет бить пенальти, и пошли те, кто выразил желание. Тюка попросился бить первым, Смол – вторым, Муми – третьим, а Бителло должен был бить последним. Тогда Фаби сказал, что он пробьет четвертым. Так что мы принимали решение вместе с игроками, – заявил главный тренер «Динамо».

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