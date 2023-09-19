Марцел Личка: «У «Динамо» уже серия игр с потерянными в концовке очками. При 1:0 с «Краснодаром» могли забить еще 2-3 мяча»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Краснодар Диего Лаксальт Луис Чавес Марцел Личка Константин Тюкавин Александр Кутицкий Футбол

Марцел Личка прокомментировал поражение «Динамо» от «Краснодара» по пенальти.

– В первом тайме и первые 15 минут второго наша команда хорошо играла как в защите, так и в нападении. У нас был хороший баланс, быстрые переходы вперед, которые нам удавалось завершать ударами. К сожалению, у них на воротах стоял очень хороший голкипер, который помог своей команде.

Здесь погода отличается от московской, жара под 30 градусов, и после такого активного футбола на протяжении 60 минут чувствовалась усталость. Соперник забил красивый ответный гол, а серия пенальти – это всегда 50 на 50. Лучше она удалась «Краснодару».

– Не считаете ли вы серьезной проблемой то, что команда уже не первый раз ведет в счете и упускает победу?

– Понятно, что у нас уже серия игр, в которых мы теряли очки в концовке. Мы стараемся, разговариваем, работаем над этим. Сегодня при счете 1:0 мы могли забивать еще 2-3 мяча. К сожалению, у нас не получилось сохранить этот счет и оставить ворота в неприкосновенности. Нам надо забивать больше голов, в этом наша проблема.

– Не показалось ли вам, что газон был тяжеловат?

– Газон был сухой, но это, скорее всего, следствие жаркой погоды. Для «Краснодара», как и для нас, это тоже было проблемой, потому что они любят играть в быстрый футбол через короткий пас.

– Мы видели, что Диего Лаксальт в концовке просил замену, но их уже не было. Есть ли какая-то информация по его состоянию?

– Все хорошо, никакой травмы нет, он просто подустал. Мы планировали заменить Диего в концовке, но Кутицкий попросил замену – и до него в итоге очередь не дошла. Диего – молодец, доиграл матч.

– С чем связана результативная ошибка Луиса Чавеса, которая произошла сразу после его выхода на замену?

– Такое случается. Я никогда не ругаю своих футболистов, которые хотят играть в футбол. В таких ситуациях, когда мы играем через короткий пас, случаются потери мяча. Мы не можем просто выбивать мячи со своей половины поля. Такой футбол болельщики не хотят видеть.

Луис сам понимает, что ошибся. Случилось то, что случилось. Нужно поскорее забыть об этом и в субботу в матче со «Спартаком» показать все, что мы умеем.

– Почему первые два удара в серии пенальти били Константин Тюкавин и Федор Смолов?

– Я спросил у футболистов, кто хочет бить пенальти, и пошли те, кто выразил желание. Тюка попросился бить первым, Смол – вторым, Муми – третьим, а Бителло должен был бить последним. Тогда Фаби сказал, что он пробьет четвертым. Так что мы принимали решение вместе с игроками, – заявил главный тренер «Динамо».

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14 комментариев

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dimur
Ответ Ебздрогыч
Интересно, Динамо при Личке когда-нибудь на ноль сыграет?
С Балтикой сыграли.
+9
-2
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Ебздрогыч
Интересно, Динамо при Личке когда-нибудь на ноль сыграет?
+7
-4
+3
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валя_стакан
Первый тайм взять за основу дальнейшего построения игры, во втором вышедшие на замену игроки вышли пижонить такого не должно быть.
+5
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Сергей Кузнецов
Ответ валя_стакан
Первый тайм взять за основу дальнейшего построения игры, во втором вышедшие на замену игроки вышли пижонить такого не должно быть.
полностью с Вами согласен.Пижонить умеют,сыграть на зубах (как Ласкальт) это не их кредо.Все было видно по пробитию пенальти.
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Яков Колпакчи
Надо взять на заметку не играть в полную силу первый тайм,а во втором наоборот рассеиваться по полной! Надо менять тактику которая не приносит лучший результат
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grin478
по мне, всё нормально... игра есть, притом от себя, осталось исправить концовки и мы в дамках
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Ебздрогыч
Интересно, Динамо при Личке когда-нибудь на ноль сыграет?
В субботу.
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pnapna3@gmail.com
Связка Тюкавин Смолов не работает, не ужели тренер не видит, кому забивать по два три гола, некому
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СаннСанычч
Ответ Яков Колпакчи
Надо взять на заметку не играть в полную силу первый тайм,а во втором наоборот рассеиваться по полной! Надо менять тактику которая не приносит лучший результат
играть надо все девяносто минут а не по таймам.К сожалению Динамо не может играть все девяносто минут.
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Direct free kick
Комментарий удален пользователем
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besaxara
Прямо перед голом Битело у Грулёва боковой украл чистый выход один в один, махнув флажком. Обращение в ЭСК будет?
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СаннСанычч
Ответ Ебздрогыч
Интересно, Динамо при Личке когда-нибудь на ноль сыграет?
даже со слабыми соперниками не получается.Или защиты нет или вратарь пропускает и чаще всего на последних минутах.
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СаннСанычч
Ответ Сергей Кузнецов
полностью с Вами согласен.Пижонить умеют,сыграть на зубах (как Ласкальт) это не их кредо.Все было видно по пробитию пенальти.
согласен пижоны
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СаннСанычч
Ответ pnapna3@gmail.com
Связка Тюкавин Смолов не работает, не ужели тренер не видит, кому забивать по два три гола, некому
согласен
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