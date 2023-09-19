Юран перед «Спартаком»: «Пари НН» нужно убрать из головы ромбик, отталкиваться от себя и играть агрессивно»

Сергей Юран высказался в преддверии матча «Пари НН» со «Спартаком».

Команды сыграют сегодня в Нижнем Новгороде в рамках 4-го тура Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

«Проблемы у « », лихорадит их или нет – мы должны от себя отталкиваться. Знаем, как играть со «Спартаком». Играли в Кубке, в концовке допустили две ошибки, а так на ничью мы сто процентов наиграли. И выиграть могли.

На данном этапе в РПЛ нет клуба, от которого однозначно будет проигрыш. Все от головы идет. Это доказывали и мой клуб, и те же «Химки», когда мы ЦСКА 4:2 обыгрывали, и «Спартак» — 2:1.

Нужно играть агрессивно, по‑спортивному. Нужно убрать из головы «Спартак» и ромбик. Если этого не сделать, то психологически будет очень сложно», — сказал главный тренер « ».

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