Юран перед «Спартаком»: «Пари НН» нужно убрать из головы ромбик, отталкиваться от себя и играть агрессивно»

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России Сергей Юран Пари НН Матч ТВ Футбол

Сергей Юран высказался в преддверии матча «Пари НН» со «Спартаком».

Команды сыграют сегодня в Нижнем Новгороде в рамках 4-го тура Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

«Проблемы у «Спартака», лихорадит их или нет – мы должны от себя отталкиваться. Знаем, как играть со «Спартаком». Играли в Кубке, в концовке допустили две ошибки, а так на ничью мы сто процентов наиграли. И выиграть могли.

На данном этапе в РПЛ нет клуба, от которого однозначно будет проигрыш. Все от головы идет. Это доказывали и мой клуб, и те же «Химки», когда мы ЦСКА 4:2 обыгрывали, и «Спартак» — 2:1.

Нужно играть агрессивно, по‑спортивному. Нужно убрать из головы «Спартак» и ромбик. Если этого не сделать, то психологически будет очень сложно», — сказал главный тренер «Пари НН».

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7 комментариев

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Вячеслав Припузов
Думаю сам Юран Спартак и ромбик из головы вряд ли сможет убрать при любом раскладе
+3
-1
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T622222
В Кубке нет проблем у КБ, а вот в чемпионате похуже
+1
0
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Nik Yeremich
Играть надо также, как и в Москве, только без пропуска мячей
0
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Удар Кержакова
Ответ T622222
В Кубке нет проблем у КБ, а вот в чемпионате похуже
Может Абаскалю поставили цель взять кубок? И ставить лучше готовых игроков на кубок это его хитрый план?
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0
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Сибирский литовец
Ответ Вячеслав Припузов
Думаю сам Юран Спартак и ромбик из головы вряд ли сможет убрать при любом раскладе
также, как и Киев
+2
-2
0
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