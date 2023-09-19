Юран о судействе в матче со «Спартаком»: «Александрова бьют с кулака на 10-й минуте, он получает апперкот – это как? Судья не реагирует. Обратимся в ЭСК, однозначно»

Теги Спартак судьи Сергей Юран Евгений Буланов Пари НН Спорт-Экспресс Виктор Александров Футбол

Сергей Юран недоволен судейством в матче против «Спартака».

В матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Пари НН» уступил «Спартаку» со счетом 0:3. Главным арбитром встречи был Евгений Буланов.

«Посмотрите: на 10-й минуте Александрова бьют с кулака, он получает апперкот. Это как? Судья не реагирует.

Однозначно будем обращаться в ЭСК РФС! Посмотрите эпизод на 10-й минуте!» – сказал главный тренер «Пари НН».

Судья отменил гол «Спартаку» после повтора. Хавбек «Пари НН» Севикян задел ногу Умярова, пытаясь пробить по воротам

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43 комментария

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bevooch
Судья сломал игру, пятый и седьмой гол были забиты из офсайда.
+64
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Дядя ТУРА
я вот сколько интервью читал Юрана - 99% жалоба на судей
+47
-9
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Peter Parker
Гоцук прямо перед боковым втащил Мартинсу и ничего. Не скажу, что судейство было предвзятым, просто весьма слабым.
+30
-5
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Никита Самарин
Ответ Дядя ТУРА
я вот сколько интервью читал Юрана - 99% жалоба на судей
Зато когда случаются матчи откровенно в пользу Пари НН (матч с КС в прошлом сезоне, где Крылышки откровенно убили), его всё устраивает.
+23
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+22
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bevooch
Ответ Игорь Пичугин
Комментарий удален модератором
Окей, твой сон мы выслушали, но при чем здесь сегодняшняя игра?
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teo_heel
Ответ Сергей Бычков
Комментарий скрыт
Это цитата Арсена Найдёнова после матча Ротор - Жемчужина Сочи в сезоне 1995 года, когда Ротор 7:0 выиграл.
У многих команд бывают провалы, но тыкать ими, словно это единственное, что можно высказать на некоторые вещи... это мягко скажем плохо, если уж нечего сказать, что лучше помолчать, за умного можно сойти.
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Олимпионик
Судья не помог Пари перевести один удар в створ в 3 гола.
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Caniball
Стойцкий летит в подкате на КК.
Почему судьи не смотрят этот момент, Барсик?!
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Unnamed80
Центральные защитники НН, все амбалы по 1.90 ростом, не говоря уже про Гоцука, падали при малейшем касании и хватались за лицо, особенно в чужой штрафной. Впрочем как и Джикия в моменте, где врезались ему в корпус, а он валялся, как будто его электричка сбила.
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Eugene88
Юран вообще кроме нытья что-то говорит?
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DiMaXFCZP
Ответ dem
Юран это типичное быдло. И каждый раз одно и тоже, виноваты судьи!
Недалеко от Спартака ушел, да? Тоже все время кто то виноват.
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Ильдар Фарукшин
Юран не грузи сам себя. Команду сделал хорошию, бьются, как и ты сам раньше. Не ной
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Spartakus1984
Игроки падают от касания,и это касается игроков всех клубов.
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dem
Ответ DiMaXFCZP
Недалеко от Спартака ушел, да? Тоже все время кто то виноват.
Я не за Спартак.
Я про Юрана.
Когда его показывают во время трансляций, он всегда ругается и в основном в адрес судей.
А про послематчевые интервью и говорить нечего, там сплошная неадекватность.
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Ебздрогыч
На этот раз 10 минута сыграла за Спартак
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Роман Шепелев
Ответ Игорь Пичугин
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А если еще раз внимательно смотреть, то может даже увидеть, что он не только ногу свою подставил, но и в мяч сначала с играл.
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Гумберт Гумберт
позвольте, но как он служил в очистке? (про Юрана)
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okkervil
Ответ Алексей Алексей
Юран только плачет каждый раз , научи своих недофутболистов играть в футбол сначало.
Ты грамоту выучи сначалО(?), а уж потом Юрана поучай.
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Mukunku 64
,,Барсик" в своём репертуаре - ни матча без скандала !
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Виталик Украинский
Барсик как дитё малое: ведь уже была обозначена "карасная" (красно-белая) линия Спартака - карточка на 10 минуте ломает игру команды. Какой судья подпишется на скандал и отлучения от чаепития...
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Moonwalker
Ох уж эта 10-я минута...
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des007
однако хук левой точно в челюсть был. Даже голова дернулась. От таких ударов конечно не валятся на газон, но удар, а не касание, был четкий и различимый. Пенальти и красная карточка Чернову.
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Александр Маркиянович
юран! это не апперкот! это боковой снизу! учи мать чась
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Alext
Юран это родственник Мостового, такое ощущение
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Павел Ермаков
Если был бы апперкот,то АлександрОв уже не поднялся бы.
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