Юран о судействе в матче со «Спартаком»: «Александрова бьют с кулака на 10-й минуте, он получает апперкот – это как? Судья не реагирует. Обратимся в ЭСК, однозначно»

Сергей Юран недоволен судейством в матче против «Спартака».

В матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Пари НН» уступил « » со счетом 0:3. Главным арбитром встречи был Евгений Буланов.

«Посмотрите: на 10-й минуте бьют с кулака, он получает апперкот. Это как? Судья не реагирует.

Однозначно будем обращаться в ЭСК РФС! Посмотрите эпизод на 10-й минуте!» – сказал главный тренер « ».

Судья отменил гол «Спартаку» после повтора. Хавбек «Пари НН» Севикян задел ногу Умярова, пытаясь пробить по воротам

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