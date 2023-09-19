Юран о судействе в матче со «Спартаком»: «Александрова бьют с кулака на 10-й минуте, он получает апперкот – это как? Судья не реагирует. Обратимся в ЭСК, однозначно»
Сергей Юран недоволен судейством в матче против «Спартака».
В матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Пари НН» уступил «Спартаку» со счетом 0:3. Главным арбитром встречи был Евгений Буланов.
«Посмотрите: на 10-й минуте Александрова бьют с кулака, он получает апперкот. Это как? Судья не реагирует.
Однозначно будем обращаться в ЭСК РФС! Посмотрите эпизод на 10-й минуте!» – сказал главный тренер «Пари НН».
Судья отменил гол «Спартаку» после повтора. Хавбек «Пари НН» Севикян задел ногу Умярова, пытаясь пробить по воротам
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
У многих команд бывают провалы, но тыкать ими, словно это единственное, что можно высказать на некоторые вещи... это мягко скажем плохо, если уж нечего сказать, что лучше помолчать, за умного можно сойти.
Почему судьи не смотрят этот момент, Барсик?!
Я про Юрана.
Когда его показывают во время трансляций, он всегда ругается и в основном в адрес судей.
А про послематчевые интервью и говорить нечего, там сплошная неадекватность.