Юран о голе «Динамо» с пенальти: «Мы пропустили – или нам «нарисовали»? Начну говорить – дадут дисквалификацию. Пусть ЭСК анализирует»
Сергей Юран остался недоволен судейством Евгения Кукуляка в матче с «Динамо».
– Я недолго, если не возражаете. Первый тайм. Не все получалось из намеченного. Готовились на удаленке – есть такое модное слово – по видео, ввиду обстоятельств (тренер перенес операцию – Sports.ru). Но сыграли как сыграли.
Странно, что лучшего игрока матча получил Смолов, а не Шунин, мы заставили его работать. Впрочем, всегда хочется большего.
Сыграли нормально, психологически переварили отмененный пенальти, показали, что умеем. Ничья с «Динамо» на выезде дорогого стоит, хотя мы наиграли, считаю, на победу.
Сейчас у всех можно выигрывать, и мы были к этому близки с учетом отмененного пенальти.
– Как себя чувствуете?
– Выполняю рекомендации врачей, благодарен всем, что сработали по плану. Под конец игры почувствовал, что боли еще есть. Поэтому выпил таблетку и попросил, чтобы общение с вами было покороче.
– Сергей Николаевич, с одной стороны, пропустили быстрый мяч с необязательного пенальти…
– Мы пропустили – или нам «нарисовали»?
– Это другой вопрос.
– Это другой вопрос, да.
– А с другой стороны, в концовке сравняли, играли здорово, и в целом это, наверное, была лучшая гостевая игра «Пари НН» в этом сезоне. Как оцените?
– Всегда хочется большего. Мы наиграли на большее. Если объективно подходить… Я не знаю, кто там выбирал лучшего игрока, но на мой взгляд, если бы не Шунин, то там бы было печально. Поэтому наши парни молодцы.
Когда назначают пенальти и отменяют, парни где‑то были поникшие, это футбол. Шансы заканчиваются, когда судья дает свисток об окончании матча. Поэтому вот эти вот… Не буду я комментировать…
Скажу по команде в целом. В первом тайме у некоторых футболистов присутствовало давление. Сколько я борюсь с этим, но надеюсь, что однажды я выбью это из них. Пришлось в перерыве на повышенных тонах поговорить. Во втором тайме сделали то, что должны были делать в первом тайме. Повторюсь, Шунин здорово выручил «Динамо».
Не планировалось выпускать Хуана Боселли и Кутателадзе, но в последний момент сработало чутье. Замены сработали: один отдал, другой забил. Молодцы, увезти ничью на выезде с «Динамо» – это дорогого стоит. Но по этой игре мы должны были выигрывать.
У своих ворот мы минимизировали моменты – за исключением пенальти. Пусть [cудейский] комитет анализирует. Потому что сейчас снова начну говорить, дадут дисквалификацию.
Думаю, здесь есть в чем разобраться. Против Севикяна фолили на радиусе штрафной, разве это не желтая? – сказал главный тренер «Пари НН».
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Вот взять этот пенальти, мяч ушел за лицевую(действие атакующего игрока выполнено)дальше Тюкавин зачем то перепрыгивает ноги Гоцука(сам ищет контакт)так же нам эти деятели объясняли почему это не пенальти до этого?
Клаудиньо тоже пробил по воротам,а потом в него с двух ног защитник въезжает,но это не пенальти по ЭСК,
Сергеев первый на мяче в эп ходе когда ему рукой в лицо бьют,они же говорят что защитники ближе к мясу(скрин есть в новости об этом их решении)да много моментов,не хочу даже их обсуждать,Радимов был прав вобщем.